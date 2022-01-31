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31 Ocak deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun bazı illerinde günün ilk saatleriyle bir takım sarsıntılar hissedildi. Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 08:20 itibariye deprem oldu. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi Malatya ve yurt genelinde meydana gelen depremler hakkında detayları paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 Ocak deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 Ocak sabahına bazı ilerimizdeki vatandaşlar sarsıntıyla merhaba dedi. Elazığ, Malatya, Antalya, İzmir, Bingöl, Van ve Sivas’ın bazı illerinde belli büyüklüklerde depremler meydana geldi. AFAD Malatya’daki depremin büyüklüğünü 2.1 derinliğini ise 7.00 km olarak açıkladı. Diğer illerde olan depremlerin şiddetini de haberimizde detaylıca işledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)
31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere
31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca
31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti
31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba
31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan
31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan
31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere
31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi
31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu
31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya Van
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