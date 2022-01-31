31 Ocak deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 Ocak sabahına bazı ilerimizdeki vatandaşlar sarsıntıyla merhaba dedi. Elazığ, Malatya, Antalya, İzmir, Bingöl, Van ve Sivas’ın bazı illerinde belli büyüklüklerde depremler meydana geldi. AFAD Malatya’daki depremin büyüklüğünü 2.1 derinliğini ise 7.00 km olarak açıkladı. Diğer illerde olan depremlerin şiddetini de haberimizde detaylıca işledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)

31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere

31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca

31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti

31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba

31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere

31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi

31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu

31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir



