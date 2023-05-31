31 yaşındaki kadın yaşlanmayı durduran kolajen bombası tavsiyelerini paylaştı! Görenler gerçek yaşına inanamıyor

31 yaşındaki Isabelle, TikTok hesabında görünüşündeki farkı paylaşmak için 20'li yaşlarının başındaki ve ardından 31'indeki fotoğraflarını paylaştı. Isabelle "21 yaşında seksi olduğumu düşünüyordum. Aslında 31 yaşında daha seksiyim." diyerek zaman geçtikçe parıldadığını ve bunun güzellik sırları sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Isabelle, "bugün daha çekici görünmek için hızlı ve kolay ipuçları" adlı video paylaştı ve bunların "şişkinliği gidermek ve içten dışa en iyi şekilde görünmek için mükemmel temiz bir cilt" sağlayabileceklerini söyledi.

ÇİFT NEMLENDİRME YAPIYOR

Isabelle, parlak cildi için ilk olarak çift nemlendirmenin etkili olduğunu savundu. "Hepimizin çifte temizlik yaptığımızı biliyorum, ancak çifte nemlendirme, yeterince insanın yapmadığını düşündüğüm gizli bir anahtar. Cilt bakımımı yatmadan bir saat önce yapıyorum ve her şeyin emilmesine izin veriyorum ve ardından yatmadan hemen önce bir kat daha nemlendirici sürüyorum. Uyandığımda cildim parlıyor.”

HER SABAH ÖZEL KARIŞIMINI İÇİYOR

İkinci tavsiyesi ise cilt bakımından sonra SPF uygulamadan önce 30 dakika beklemeniz ve ardından makyaj yapmadan önce 30 dakika beklemenizdir. Isabelle'in üçüncü tavsiyesi, her sabah kızılcık suyu ve yarım limon sıkılmış ılık su içmek. "Ayrıca gün boyunca, ne zaman kafein içersen su ile bire bir eşleştirdiğinden emin ol."

KIRIŞIKLIKLARDAN KAÇINMAK İÇİN BOL SU TÜKETİN

Isabelle, fazla su olmadan kafein tüketmenin ince çizgilere yol açabileceğini tavsiye etti. TikToker ayrıca genç görünmelerini sağlamak için ellerinizi ve ayaklarınızı her gün nemlendirmeniz ve parlaması için vücudunuza parıldayan bir yağ sürmeniz gerektiğini söyledi. Isabelle, "insanların ilk fark ettiği şeylerden biri" oldukları için kaşlarınızı profesyonelce yaptırmanızı da tavsiye etti.

İnsanlar Isabelle'in şimdi ne kadar genç göründüğüne şaşırdılar ve biri şöyle dedi: "Vay canına, nasıl daha genç görünüyorsun?"



