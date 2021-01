32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 32?

Resmiyette araç kayıt plakası olarak tanımlanan plakalar, bir taşıtın trafiğe çıkabilir nitelikte olup olmadığını ve kime ait olduğunu gösteren bir levhadır. Araç plakası, aracın resmi kayıtlara geçerek tanınmasını sağlar. Plaka, taşıtın hem önüne hem de arkasına sağlam bir şekilde tutturulur. Levhada bulunan harf ve rakamların özellikle sorgulama, trafik çevirmesi, kaza vs. gibi durumlar için her zaman kolay okunabilir olması gerekir. Ülkemizde araç plaka kodları, alfabe ve kuruluş sıralaması baz alınarak her ile bir sayı karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir. Türkiye'de bulunan 81 il için 01'den başlayıp 81'e kadar olmak üzere toplamda 81 adet plaka kodu vardır. Peki, 32 nerenin plakası? Hangi şehirde bulunan araçların plaka kodu 32'dir? Araç plakası 32 olan şehir hangisi? İşte, 32 plaka kodu ile ilgili daha detaylı bilgiler...

32 Nerenin Plakası?

32 plaka imi, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan Göller Yöresi'ninde konumlanan Isparta ilimize aittir. Isparta ve Isparta'ya bağlı tüm ilçeler 32 plaka kodunu kullanır. 32 plakalı araçların hangi ilçeye bağlı oldukları ise plaka kodundan sonra gelen harf gruplarına bakarak anlaşılabilir. Her ilin plaka kodu olduğu gibi her ilçenin de belli harf ve sayı kombinasyonu sistemi vardır. Isparta'ya bağlı ilçelerin harf grupları şu şekildedir: