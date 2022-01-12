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  4. 333 yıl hapis cezası vardı, yakalandı! "Adalet istiyorum" diye bağırdı

333 yıl hapis cezası vardı, yakalandı! "Adalet istiyorum" diye bağırdı

12.01.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, 'fatura ödeme merkezi' çatısı altında dolandırıcılık suçundan hakkında 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 49 yaşındaki Halil İbrahim G. sağlık raporuna getirildiği hastane girişinde, "Adalet istiyorum" diye bağırdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'fatura ödeme merkezi' çatısı altında dolandırıcılık suçundan 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Halil İbrahim G.'nin Ali Paşa Mahallesindeki bir evde olduğu ihbarını aldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine hareke geçen ekipler, saklandığı evden kaçmak üzere olan Halil İbrahim G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"ADALET İSTİYORUM ADALET"

Firari hükümlü Halil İbrahim G., sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin girişinde basın mensuplarına, "Adalet istiyorum. İmzalarımı kriminale götürsünler. Adalet, adalet" dedi.

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Halil İbrahim G. hakkında Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği belirtildi. Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kütahya
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