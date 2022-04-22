HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 350 milyon yıllık virüs: Kişiden kişiye nasıl bulaşıyor, nelere dikkat edilmeli?

350 milyon yıllık virüs: Kişiden kişiye nasıl bulaşıyor, nelere dikkat edilmeli?

22.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HPV enfeksiyonu, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. En sık görülen belirti; virüs bulaştıktan 2-6 ay sonra ortaya çıkan siğillerdir. Genital siğil kadınlarda; vulva, vajen, serviks ve/veya anüste, erkeklerde; penis, skrotum ve/veya anüste düz lezyonlar, küçük saplı veya karnabahar benzeri çıkıntılar, şişlikler şeklinde görülebilmektedir.

350 milyon yıllık virüs: Kişiden kişiye nasıl bulaşıyor, nelere dikkat edilmeli?

Human Papillomavirüsler (HPV), bundan yaklaşık 350 milyon yıl önceki memeli kalıntılarında saptanan, yani insanlık tarihinin çok eski zamanlarından bu yana var olan bir virüs türüdür. Yaşadığımız bu dönemde, tüm dünyada cinsel yolla en sık bulaşan hastalıktır. 40’ın üzerinde HPV tipi vardır. Enfekte cildin direkt teması ile vajinal, anal veya oral seks sırasında bulaşır. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu bu soruların yanıtını verirken, HPV ile ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu.

20’Lİ YAŞLARA DİKKAT

Cinsel olarak aktif olan çoğu kadın ve erkek, genellikle 20’li yaşlarda HPV ile karşılaşıyor. Özellikle genç yaşta olan kadın hastalarda, sosyal-psikolojik-fiziksel hayatı oldukça etkileyen bir hastalıktır.

iStock-1328979331

18-50 yaş arasındaki kadınlarda sık görülen bu hastalık kendini HPV enfeksiyonu sonucu oluşan genital siğiller şeklinde gösteriyor. Bu virüs enfekte ettikten sonra vücutta sessiz kalma ihtimali olan bir virüstür. Bu demek oluyor ki, seneler sonra yeniden aktif hale gelebilir. Çok nadir olarak görülse de HPV’nin cinsel yol dışı bulaş riski de vardır. Dış ortamlara ve hatta bazı dezenfektanlara dayanıklı bir virüs olduğunu biliyoruz. Örneğin eline HPV bulaştırmış birisinin karşı tarafa el ile teması, HPV bulaşına neden olabilir.

HPV, RAHİM AĞZI KANSERİNE NEDEN OLUYOR MU?

HPV enfeksiyonlarının %80-90 kadarı 2 yıl içerisinde bağışıklık sistemi tarafından kendi kendine temizlenir. HPV testi olan bir virüstür. Yani HPV testi bir tarama testidir. Bu test kanseri önlemek, kanser gelişmeden öncü lezyonu yakalayıp tedavi etmek amaçlarıyla yapılır. HPV 16 ve 18, riski daha yüksek tiplerken, siğile neden olan tip 6 ve 11’in kanserle bağlantısı neredeyse yoktur. Tarama programlarına düzenli olarak katılan, belli aralıklarla HPV veya smear testi yaptıran buna ek olarak, HPV aşısı yaptırmış olan kişilerde rahim ağzı kanserinin gelişmemektedir.

HPV AŞISI NE KADAR KORUYUCU?

HPV aşıları hazırlanma aşamasında, virüsün geni, bir konak (maya veya bakülovirüs) içerisine yerleştirilir. Bu sayede aşırı miktarda virus benzeri protein üretilir. Virüs benzeri proteinler şekil ve boyut açısından HPV’ye benzerler, fakat viral DNA içermedikleri için enfeksiyona veya kansere yol açmazlar. Piyasada ikili, dörtlü ve dokuzlu aşı olmak üzere, 3 tip aşı bulunmaktadır. Aşının koruyuculuğu çok mühim. Bu nedenle, 9 yaşından itibaren tüm çocuklara ve 45 yaşına kadar tüm erişkinlere HPV aşısı yaptırmaları önerilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlaç almadan önce iki kere düşünün! Daha iyisi varİlaç almadan önce iki kere düşünün! Daha iyisi var
21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması
Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP... Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.