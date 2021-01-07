39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

Araç plakası, bir aracın sorumlusunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu göstermek için kullanılan bir levhadır. Araç plakası sayesinde ilgili devlet yetkilileri tarafından araç hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşılabilir. Bu nedenle yolculuk esnasında araç plakasının kolay okunabilir bir şekilde yerleştirilmiş olması, plaka üzerinde yer alan harf ve rakamların görünürlüğünü hiçbir şeyin engellememesi gerekir. Bu harf ve rakamlar, dünyanın farklı ülkelerinde farklı anlamlar taşıyacak şekilde düzenlenmiştir. Ülkemizde plakanın başındaki ilk iki rakam, aracın bağlı bulunduğu ili gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "39 nerenin plakası? 39 plakası hangi il için kullanılır?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

39 Nerenin Plakası?

39 nerenin plaka kodu sorusuna Kırklareli cevabını vermek mümkündür. Marmara Bölgesinin kuzeyinde, Trakya'da bulunan Kırklareli 39 numaralı plaka imine sahiptir. Eğer trafikte 39 numaralı bir plaka koduyla karşılaşırsanız aracın Kırklareli iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ülkemizdeki plaka kodları 67'ye kadar alfabetik bir sırayla ilerler. 67'den sonraki iller ise il olma sırasına göre plaka numaraları almıştır. Dolayısıyla Kırklareli ilinden bir önceki plaka kodu olan 38 Kayseri ilini gösterirken bir sonraki plaka kodu olan 40 Kırşehir ilimizi imgeler. Bunlara ek olarak, şehirlerin yanı sıra ilçelerin plaka kodunun da belli bir düzen içerisinde belirlendiğini vurgulamak gerekir.