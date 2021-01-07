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39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

07.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

Araç plakaları, gerek ülkemizde gerekse de dünyada kullanılan evrensel trafik işaretlerinden biridir. Plakalar, araçların önünde ve arkasında yer alan ve araçla ilgili bilgilere ulaşılabilmesini sağlayan bir çeşit koddur. Ülkemizde 81 şehir bulunduğu için 81 adet de il plakası bulunur. Peki 39 nerenin plakasıdır? Hangi şehir için 39 plaka imi kullanılır? İşte 39 plaka kodu hakkında tüm detaylar...

Araç plakası, bir aracın sorumlusunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu göstermek için kullanılan bir levhadır. Araç plakası sayesinde ilgili devlet yetkilileri tarafından araç hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşılabilir. Bu nedenle yolculuk esnasında araç plakasının kolay okunabilir bir şekilde yerleştirilmiş olması, plaka üzerinde yer alan harf ve rakamların görünürlüğünü hiçbir şeyin engellememesi gerekir. Bu harf ve rakamlar, dünyanın farklı ülkelerinde farklı anlamlar taşıyacak şekilde düzenlenmiştir. Ülkemizde plakanın başındaki ilk iki rakam, aracın bağlı bulunduğu ili gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "39 nerenin plakası? 39 plakası hangi il için kullanılır?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

39 Nerenin Plakası?

39 nerenin plaka kodu sorusuna Kırklareli cevabını vermek mümkündür. Marmara Bölgesinin kuzeyinde, Trakya'da bulunan Kırklareli 39 numaralı plaka imine sahiptir. Eğer trafikte 39 numaralı bir plaka koduyla karşılaşırsanız aracın Kırklareli iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ülkemizdeki plaka kodları 67'ye kadar alfabetik bir sırayla ilerler. 67'den sonraki iller ise il olma sırasına göre plaka numaraları almıştır. Dolayısıyla Kırklareli ilinden bir önceki plaka kodu olan 38 Kayseri ilini gösterirken bir sonraki plaka kodu olan 40 Kırşehir ilimizi imgeler. Bunlara ek olarak, şehirlerin yanı sıra ilçelerin plaka kodunun da belli bir düzen içerisinde belirlendiğini vurgulamak gerekir.

Kırklareli Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kırklareli ilinin merkez ilçesine ait plaka kodları "AC, AZ, DA, DZ, EA, ET, M ve T" harfleriyle başlar. Lüleburgaz ve Babaeski dışındaki Kırklareli ilçeleri için de bu plaka kodları kullanır. Dolayısıyla Kırklareli Merkez ilçesinin plaka kodlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • 39 AC-AZ 001-999
  • 39 DA-DZ 001-999
  • 39 EA-ET 001-999
  • 39 M 0001-1650
  • 39 T 0001-0999

Kırklareli Lüleburgaz İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesine ait plaka kodları "LA, LZ, M, SA, SD ve T" harfleriyle başlar. Dolayısıyla Kırklareli Lüleburgaz ilçesinin plaka kodlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • 39 LA-LZ 001-999
  • 39 M 1651-2250
  • 39 SA-SD 001-999
  • 39 T 1000-1999

Kırklareli Babaeski İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine ait plaka kodları "M, NA, NZ ve T" harfleriyle başlar. Buna göre Kırklareli Babaeski ilçesinin plaka kodlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • 39 M 2251-3251
  • 39 NA-NZ 001-999
  • 39 T 2000-3000
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