3D timelapse videoları Google Earth’e geliyor

Timelapse’ı Google Earth’ü açıp şirketin Voyager platformunda bulabilirsiniz. Google ayrıca bu videolardan 800’den fazlasını herkesin MP4 olarak ücretsiz olarak indirebilmesini de sağlıyor. Hem 2D hem de 3D videolardan oluşuyor. Google Earth’ün Earth Engine ve Sosyal Yardım Direktörü Rebecca Moore, hükümetlerin, araştırmacıların, yayıncıların, eğitimcilerin ve savunucuların karşılaşılan sorunlara ışık tutmak için Google Earth’te Timelapse’ı nasıl kullanacaklarını görmekten heyecan duyduğunu söyledi.

2B zaman atlamalı videolar Google Earth aracılığıyla mevcut olsa da, 3B’deki bu yeni eklemeler daha sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Artık platformda kırk yıldan fazla bir süredir buzulların geri çekilmesini izleyebilir veya Amazon yağmur ormanlarındaki yeşilliklerin yollara döküldüğünü görebilirsiniz.

İstediğiniz konumu arama çubuğuna yazarak seçebilir veya yalnızca Google’ın önderlik etmesine izin vermek isterseniz, beş rehberli turdan birine gidebilirsiniz. Her bir seçeneğin kendi teması olacak: orman değişimi, kentsel büyüme, ısınma sıcaklıkları, enerji kaynakları ve “dünyamızın kırılgan güzelliği”. Moore, bu Timelapse videolarını oluşturmak için kullanılan verilerin “1984’ten 2020’ye kadar 24 milyondan fazla uydu görüntüsünden” derlendiğini yazdı.