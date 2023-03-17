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Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

17.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’nin açıkladığı o oranları canlı yayında ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Gezici’nin Zafer Partisi’nin oy oranının yüzde 7’yi Sinan Oğan’ın oy oranının da yüzde 9’u bulduğunu söylemesi gazeteciler Hande Fırat ve Melik Yiğitel’i şaşkına çevirdi. O anların görüntüleri paylaşan Sinan Oğan’da ‘daha çok şaşıracaksınız’ yorumunda bulundu.

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu. Gezici’nin programda Zafer Partisi ve Sinan Oğan’ın anketlerdeki oy oranları ile ilgili verdikleri rakamlar dikkat çekerken programda bulunan herkeste de büyük şaşkınlık yaşattı. Gezici, yaptıkları ankette Zafer Partisi’nin oy oranın yüzde 5 ila 7 arasında, Sinan Oğan’ın oy oranının da yüzde 9 olduğunu belirtti.

Gezici’nin bu açıklamasının ardından programa sunucu Hande Fırat ile konuklar arasında bulunan Melik Yiğitel’in tepkisi damga vurdu. 3 isim arasında o anlarda yaşanan ilginç diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Murat Gezici: Zafer Partisi Ümit Özdağ’ın partisinin oy oranı da yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değiştiğini görüyoruz.

Melik Yiğitel: Ne diyorsunuz ya!

Murat Gezici: Evet yüzde 5 ve 7 arasında değişiyor.

Hande Fırat: Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman.

Gezici: Evet! Ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat’ta yapılan bir anket bu arada.

Hande Fırat: Yüzde kaç dediniz!

Gezici: Yüzde 9 civarında cumhurbaşkanlığında oy alabilir.

Melik Yiğitel: İkinci tura mı kalıyor o zaman, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura gider.

Gezici: Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum.

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SİNAN OĞAN O ANLARI PAYLAŞTI: DAHA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Programda yaşanan bu anlar Zafer Partisi’nin adayı Sinan Oğan’ın da dikkat çekti. Sinan Oğan’da programda yaşanan o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak “O an geliyor daha çok şaşıracaksınız…” yorumunda bulundu.

GEZİCİ: “ERDOĞAN’I DA KEMAL BEY’İN ÖNÜNDE GÖRÜYORUM”

Gezici, yapılan son anketlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rakiplerine kıyasla önde olduğunu açıklarken “Ben de halen Sayın Erdoğan'ı Kemal Bey'in önünde görüyorum. Alma ihtimali biraz daha fazla. Şu an halen iktidarda bir güç var. Ben Erdoğan'ın önde olduğunu görüyorum şu anda" ifadelerini kullandı.

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