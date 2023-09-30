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  4. 4 dakikada 4 milyonluk soygun! O anlar kamerada... Altınları döke saça kaçtılar

4 dakikada 4 milyonluk soygun! O anlar kamerada... Altınları döke saça kaçtılar

30.09.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden bekçilerin de hırsızların arkasında koştukları görüldü. Görüntülerde altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görüldü.

4 dakikada 4 milyonluk soygun! O anlar kamerada... Altınları döke saça kaçtılar

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi.

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4 DAKİKA İÇERİDE KALDILAR, 4 MİLYONLUK ALTINI ALIP KAÇTILAR

Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor. Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü. (DHA)

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Maltepe soygun

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