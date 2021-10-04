4 Ekim – 10 Ekim haftalık burç yorumları: Geçmişten gelen ilişkiler gündeme gelebilir!

4 Ekim – 10 Ekim haftalık burç yorumlarına göre, 6 Ekim Çarşamba günü Terazi burcunda, Mars’ın eşlik ettiği bir yeniay olacak. En çok gündeme gelen konu ilişkiler olacak ve bu haftaya ani verilen kararlar damgasını vuracak. Geçmişten gelen ilişki sorunlarımız varsa veya bir yanı yarım kalmış ilişkiler mevcutsa bunlar yeniden gündeme gelebilir. Koç burcu iş hayatıyla ilgili radikal kararlar alabilir ve Aslan burcunun ise aşk hayatında yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Peki 4 Ekim – 10 Ekim haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Başak burcunda seyahat ediyor. Bugün detaylarla daha fazla uğraşabiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileriyle hafta boyunca pek çok türdeki ilişkide değişimi bekleme zamanı. Hayatınızdaki insanlarla yakınlık dereceniz, insanlara dair fikirleriniz önemli ölçüde değişmeye başlayabilir. Bazı yakın arkadaşlarınıza farklı bir gözle bakabilir, zaman zaman samimiyet sorgulamasına girebilirsiniz. Bugünlerde kendi değerinizi, insanların size yaklaşımları üzerinden belirlemek hata olacaktır. İnsanların onayını alma odaklı hareket etmek öz değer duygunuzu aşağıya çekebilir. Bazı Koç burçları dış görüntüsüne ve sağlığına daha fazla önem verebilir. Operasyonlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Yalnızlık hissi, anlaşılma ihtiyacı, ilişkilerde bağımlılıklar gündeme gelebilir. Duygusal ihtiyacınızlarınızı görmezden gelmek, bastırmak; öfke sorunlarına sebebiyet verebilir, kazalar ve aksilikleri hayatınıza çekebilir. Eski dostlar ve eski partnerlerin, süregelen ilişkide ise eski anıların ve eski konuşmaların gündemde olacağı bir haftadasınız.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle size yük ve sıkıntı olan durumlarla ilgili emek sarf etmeniz gerekebilir. Bazılarınız bugünlerde pek çok durumu veya basit konuları bile sıkıntı ve dert haline getirebilir. Stres ve kaygı, kusursuz kararlar alma gayesi, mükemmel olma çabası yaşam kalitenizi düşürecek, beden sağlığınıza etki edebilecektir. Bugünlerde kendinizi eksileriniz ve artılarınızla görmeye, bir bütün olarak kendinizi kabul etmeye çalışın. Bu konularda spiritüel çalışmalar da yapabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınızı aşmak, hayatınızda ve ilişkilerinizde yeni bir kapı açabilir. Sağlık, estetik konularında yardımlar alabilirsiniz. İş hayatındaki bir karışıklığı şansın da desteğiyle çözebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili planlarınızı dış koşullara göre esnetebilmeye açık olun. Israrcılık ve katı kurallar, gelişiminizi engelleyebilir. Baba, eş ve patron gibi figürler hafta içindeki kararlarınızda etkin veya belirleyici olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle aşk hayatınızda veya arkadaşlık ilişkilerinizde eksikliğini hissettiğiniz bir duygu, bir beklenti ortaya çıkabilir. Tamamlanmak, anlaşılmak, uyumu yakalama isteğiniz üst seviyelerde olacaktır. Anlaşılamadığınızı düşündüğünüz ortamlar ve insanlardan ise uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bazı İkizler burçları için bugünlerde geçmiş yaraları şifalandıracak yeni bir ilişki fırsatı doğabilir. Aşk ve arkadaşlık arasında geçiş yaşanan ilişkiler gündeme gelebilir. Arkadaşınızla ilişkiye evrilen durumlar olabileceği gibi flörtüyle arkadaş kalma kararı alan İkizler burçları da olacaktır. Bu hafta kararlarınız ve seçimleriniz karşılaştırma ve kıyaslama mantığından ileri gelebilir. Geçmişte içinizde kalmış bir durumu gerçekleştirmek için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Daha önce kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalayabilirsiniz. Çevrenize iyi gelmek, yardım sağlamak sizi iyileştirebilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle halsizlikler, tembellikler, sorumlulukları ve görevleri erteleme isteğiniz öne çıkabilir. Bir süredir ertelediğiniz işler ve projelerle artık ilgilenmeniz gerekebilir, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için efor sarf edebilirsiniz. Borç alma-verme durumları ortaya çıkabilir. Ailenizle ortak finansal gündemler içerisine girebilirsiniz. Yatırım ve miras, nafaka ve tazminat gibi süreçler bu dönemde sorunlar ve eksiklikler gibi sebeplerle ertelenen durumlara açık olabilir. Bu alanlarda işler tam olarak yolunda veya gerektiği kadar hızlı ilerlemeyebilir. Aile ilişkilerinde dargınlıkları gidermek için uzlaşmacı adımlar atmanız pozitif sonuçlar verecektir. Aile üyelerinizin biri için sağlıkla ilgili destekler alınabilir. Geçmişi affetme, geçmişi şifalandırma ve maddi-manevi iyilikler ve yardımlar bu hafta size güçlü fırsatlar ve ilahi korunmalarla geri dönebilir. Umutsuzluk tuzağına düşmeyin.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle bir süredir yaşadığınız belirsizliklerde kendinizi ön plana koyarak ilerlemek isteyebilirsiniz. Haftanın etkileriyle kaygılara veya takıntılı düşüncelere açık olabilir, geçici hisler ve geçici düşünceler içinde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimler daha çok aklınıza gelebilir. Geçmişteki insanlarla görüşebilir, konuşabilirsiniz. İletişim sorunlarıyla daha sık karşılaşabilirsiniz. Yanlış anlayabilir veya kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Hızlı karar almaya, düşüncelerinizi doğrudan dile getirmeye açık olabilirsiniz. Yeni Ay günü ve civarında karışıklığı, dargınlığı gidermeyi ya da sorun yaşanan iletişimi kesip atmayı seçeceksiniz. Bu hafta dileklerinizi kağıda yazmak, pozitif konuşmak ve negatif söylemlerden kaçınmak yaşamınıza küçük küçük fırsatlar getirebilir. Araçlarla ilgili bakımlar, araçlarla ilgili ödemeler ile ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerle ortak organizasyonlar yapabilirsiniz. Bu hafta daha çok okuma, araştırma, gezme, bilme ve öğrenme arzusundasınız.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren geçmişi olan konularla, bir süredir devam eden meselelerinizle ilgileneceksiniz. Özellikle finansal konularla bağlantılı meselelerinizi çözmek adına harekete geçebilirsiniz. Gerekli veya zorunlu harcamalarınızı gerçekleştirebilir, para trafiğini yönetme ve gelir-gider dengesini sağlama konusunda kaygılı olabilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz ve elde etmek istedikleriniz sizin için daha önemli hale gelebilir. Mükemmeliyetçi yanınızın Merkür retronun etkileriyle hem kendinize hem insanlara karşı daha çok çalışabileceği günlerdesiniz. Öz eleştiride takılmak yerine yeteneklerinizi daha fazla kullanma ve sergilemeye odaklanın. Perşembe ve Cuma günlerinde iş hayatında, kariyeriniz adına kısa veya uzun vadeli başarılar ve şanslar gelebilir. İşler daha kolay ilerleyebilir. Sorunsuz ilerlemesini istediğiniz işleri bugünlerde gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için bu Yeni Aydan en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Bugünlerde dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Estetik operasyonlar, dolgu vb işlemlerde daha temkinli olmaya çalışın. Hafta içerisinde ertelediğiniz şeyler tekrar önünüze gelebilir. Ertelenmiş işleriniz ise bir sonuca bağlanmaya başlayabilir. İlişkilerinizle ilgili kararlarınız, tavırlarınız ve duygularınız daha değişken olabilir. Bugünlerde iki farklı yol veya iki farklı ihtimal arasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Yenilikler için acele etmeyin. Zira yepyeni gündemler için koşulların henüz olgunlaşmadığı bir dönemdesiniz. Yavaş ilerlemek, daha fazla gözlem yapmak önemli olacaktır. Müşteri bazlı iş yapanlar için oldukça verimli bir hafta olabilir. Davalar ve yasal süreçlerde ise umudunuzu yeşertecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu hafta en çok sizler için iyilik yapmak iyiliği getirecektir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle uyku düzeniniz değişebilir, rüyalarınızda daha çok bilinçaltınızın yansımalarını görebilirsiniz. Kaybettiğiniz eşyaları bulabilir, bazı değerli eşyalarınızı ise kaybedebilir, çaldırma durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta içerisinde beden sağlığınız için yaşadığınız sorunlarda tedavileri ertelemeyin. Ruh sağlığınıza iyi gelecek okumalar, çalışmalar ve meditasyonlar yapabilirsiniz. Gizli kalmış durumların açığa çıkacağı bugünlerde, arkadanızdan dönen durumları öğrenebilirsiniz. Özellikle iş hayatında bu durumlar karşınıza gelebilir. Etik dışı durumlardan, intikam ve nispet gibi negatif hallerden uzak kalmanızın önemli olduğu bir hafta. Affedip, ilahi adalete bıraktığınız ve negatif söylemlerden kaçındığınız durumlarda ilahi adaletin tecelli ettiğini görebilirsiniz. Bu dönemde size iyi gelmeyen şeyleri kesip atma enerjisinde olacaksınız. Bu ise sağlıklı yaşam planlarını da ortaya çıkarabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle sosyal çevrenizde rutin dışı değişiklikler olacaktır. Normalde var olan sosyalliğiniz azalabilir veya tam tersi daha fazla sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. Günlük rutininizin ve kendi normalinizin dışına çıkacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde zaman zaman daha hassas olabilir, arkadaşlarınızın söylemlerinden etkilenebilirsiniz. Bazı ilişkilerde alınganlıklar ortaya çıkabilir. Partnerlik ilişkinizi arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin söylemlerinden etkilenerek yönetebilirsiniz. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde açık konuşmalar, yüzleşmeler ortaya çıkabilir. Bir arkadaşınızdan veya arkadaş kaldığınız eski partnerinizden duygusal bir teklif alabilirsiniz. Bugünlerde uyum ve anlayışın olduğu ilişkiler sizin için daha önemli hale gelirken, farklılıkların öne çıktığı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz. Sıkılganlıklar zaman zaman tetikleyebilir. İlişkilerinize heyecan katma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle kariyer süreçlerinizle ilgili bir ikilem içinde olabilirsiniz. İş değiştirmek ve mevcut işinizde kalmak, alternatifleri değerlendirip risk almak ve garanti olanı seçmek gibi iki farklı yolunuz olabilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında bu ikilemden çıkmanın yolu bir durumdan ve bir opsiyondan vazgeçme durumunu getirecektir. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili destekler, sizlerin ise cilt, dişler, kemiklerle ilgili rahatsızlık ve tedavileriniz gündeme gelebilir. Bugünlerde öfkeyle kalkmak zararla oturmanıza neden olabilir. Dürtüsel hareket etmekten kaçınmalısınız. Stratejik davranmak, şartlara göre hareket etmek hayat kurtabilir. Özellikle iş hayatında ve yöneticilerinizle görüşmelerinizde karşıdakinin beklentilerini de göz önünde bulundurarak hareket edin. İş görüşmeleriniz, profesyonel ve stratejik tavırlarınız ön planda olduğunda olumlu geçebilir ve istediğiniz yanıtları alabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta boyunca Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkilerini göreceğiz. Bu Yeni Ay süreciyle eğitim, yurtdışı, akademik süreçler, yasal gündemler ve başvurularla ilgili başlıklar ön planda olabilir. Ertelediğiniz eğitimleri alabilir veya verebilirsiniz. Hocalarınızla ve resmi dairelerle işlerinizde kısa süreli anlaşmazlıklar olabilir. Küslük yaşadığınız kişilerden haber alabilir, geçmişteki kişilerden gelen telefonlarla şaşırabilirsiniz. Bu hafta umuduğunuzu kestiğiniz yerlerden umutlarınızı yeşerten durumlar karşınıza gelebilir. Uzun süredir umduğunuz durumlardan ise artık umudunuzu kesebilirsiniz. Bir beklentinizden vazgeçebilirsiniz. Araçlarla ilgili ödemeler, borçlar ve krediler gündemde olabilir. Hafta içinde etrafınızdaki insanların düşüncelerine daha fazla önem verebilir, karşınızdaki kişilere göre hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Bu da sizi daha gizemli, stratejik davranan bir tavra götürebilir. Aşk ilişkilerinizde karşınızdaki insanların size daha ılımlı ve yapıcı yaklaştığını görebilirsiniz. Bazılarınız içinse evliliğe dair planlamalar gündemde.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde sağlığınızla ilgili hassasiyetler sonlanabilir ve şifa enerjisi çalışmaya başlayabilir. Ruhen ve bedenen daha iyi olmak isteyebilir, nitekim daha iyi hissedeceğiniz şeyleri yaparak da enerjinizi toplayabilirsiniz. Şansınız, beklenmedik yerlerde kapınızı çalabilir. Kısmetinizin arttığı günler geçirebilirsiniz. Görüntünüzle daha fazla ilgilenebilir ve dış görüntünüzü iyileştirmek için harekete geçebilir, diyete başlayabilir ve operasyonlarla ilgilenebilirsiniz. Balık enerjisinin hafta içinde artması özellikle hafta başında sizi daha hassas ve duygusal yapabilir. Etkileyici rüyalarınız sizi rüyalarınızı okuma ve araştırmaya götürebilir. Hafta sonuna geldiğinizde bu enerjiler dağılacak ve daha cesur davranacak, içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyecek ve biraz da pervasız yanınızla öne çıkacaksınız. Umursamazlık ve aykırılık bugünlerde silahınız olabilir. Ulaşımda ise karışıklık ve kazalara dikkat.



