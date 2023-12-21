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4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Daha gür saçlar için bu yöntemi mutlaka deneyin!

21.12.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi yaşayan birçok kişi çözümü ya kozmetik ürünlerde arıyor ya da eczaneden alabilecekleri yarı medikal ürünlerden medet umuyor. Fakat hem doğal hem de etkili bir kür ile saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün. İşte saç dökülmesini durduran mucizevi kür...

4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Daha gür saçlar için bu yöntemi mutlaka deneyin!

Genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimi saç dökülmesine neden oluyor. Saçları
seyrelenler çözüm yolu arıyor. Yayımlanan verilere göre 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Yapılan son açıklamaya göre dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği öğrenildi. Doğal yöntemlerle bu sorunun önüne geçmek mümkün.

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SAÇ DÖKÜLMESİ OLANLAR DİKKAT!

Uzmanlar, hem saç hem de cilt sağlığı açısından protein bakımından zengin yiyecekler tüketilmesini öneriyor. Kaliteli proteinler süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Kahvaltı dahil ara öğünlerinizde bu besinlere yer verebilirsiniz.

Kalsiyum eksikliği saçın beyazlamasına neden oluyor. Bu nedenle beslenme programınıza kalsiyum içerikli yiyecek ve içecekleri eklemekte fayda var.

Vücuda iyi bakmak, sağlıklı beslenmek ve içten dışa bir bakım yapmak saçları besleyecek ve dökülmeleri engelleyecektir.

Demir eksikliği saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olur. Bu nedenle doktora görünüp kan değerlerinizi sık sık kontrol ettirin. Demir eksikliğinde ilaç tedavisinin yanı sıra kan yapıcı besinler tüketmek de önemlidir.

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SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN MUCİZEVİ FORMÜL!

İşte saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için mucizevi soğan kürü formülü:

  • İki tane soğanı doğrayın ve bir tencereye koyun.

  • Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.

  • Kaynayan soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

  • Saçlarınızı bir bone veya havlu ile örtün ve yaklaşık 2 saat bekleyin.

  • Ardından saçlarınızı yıkayarak kürü çıkartın.

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Soğan, saçın uzamasını hızlandırmak ve beslemek için uzun seneler boyunca kullanılan doğal bir bileşendir.

İçerdiği kükürt, saçın ana yapı taşı olan keratin üretimi için önemlidir. Kükürt aynı zamanda saç köklerinin güçlenmesine ve saçın kırılma ve hasara daha az eğilimli olmasına yardımcı olur.

Öte yandan soğan kafa derisi enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olabilecek özelliklere de sahiptir.

Bilindiği üzere soğan suyu alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bu kürü yapmadan önce cildinizde bir test yapmanız önerilir.

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