4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

SİİRT,(DHA)- SİİRT merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Siirt merkezli Bingöl, Yalova, Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alınırken, aranan 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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