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  4. 4 kişilik aileyi önce rehin aldı ardından yakmak istedi! Yürek yakan feryat: Yanıyoruz ya...

4 kişilik aileyi önce rehin aldı ardından yakmak istedi! Yürek yakan feryat: Yanıyoruz ya...

19.04.2024 08:08
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İstanbul Fatih'te gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Bir kişi eline matkap ve balyoz alarak komşusunun kapısına dayandı. Açamayınca kapıyı ateşe verdi. 4 kişilik aile içerde mahsur kaldı. O anları kaydedilirken, "Yanıyoruz ya böyle bir şey yok" dedikleri duyuldu.

4 kişilik aileyi önce rehin aldı ardından yakmak istedi! Yürek yakan feryat: Yanıyoruz ya...

Fatih'te, üst komşusunun kapısını matkap ve balyozla açmaya çalışırken ateşe veren saldırgan, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada, evin içinde mahsur kalan 4 kişilik aile ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarılırdı.

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DEHŞET! ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

Olay, saat 01.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Feyzullah Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katta yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, daha önce birçok kez tartıştığı üst kattaki komşusunun kapısına giderek yanında getirdiği matkap ve balyozla kapıyı açmaya çalıştı. Başarılı olamayan saldırgan, evin kapısını ateşe verdi.

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EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Evde bulunan 4 kişilik aile, evin içine giren dumandan etkilenirken, saldırganın kapıda beklemesinden dolayı da içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile evin penceresinden kurtarıldı. Bu sırada, olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan ile iletişime geçerek ikna etmeye çalıştı.

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ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ekiplerinin ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine, adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen saldırgan, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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"YANIYORUZ YA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Oturdukları evin kapısının saldırgan komşuları tarafından ateşe verilen 4 kişilik aile, olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kapının altından evin içerisine giren dumanları gören aile fertleri, 'yanıyoruz ya böyle bir şey yok' diyerek görüntüledi.

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O ANLARI ANLATTI

Evde mahsur kalarak panikleyen ve pencereye çıkıp bağırarak yardım isteyen Muhammed Enes, "Alt kattaki komşu, matkapla içeri girmeye çalıştı, evin kapısını yaktı. Balyozla kapıya vurdu. Polisleri aradık polis geldi. Camdan bağırdım polislere yardımcı olsanıza adam kapıyı yakıyor. Özel harekat polisleri geldi.

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"RUH HASTASI KENDİSİ KURULUYOR"

Saldırgan benim alt komşum, bu gece hiçbir tartışma yaşamadık, ruh hastası kendisi kuruluyor. Daha öncede polisi çağırmıştık. Çevik kuvvet geldi, kapısını koçbaşıyla kırmıştı. Kapısını biz mi kırdık zannediyor artık. Sürekli iki, üç akşam da bir geliyor. Daha önce 4-5 defa şikayetçi olduk. 1'inci kattaki komşuyu da rahatsız ediyor. O da şikayetçi oldu ama almıyorlar.'' dedi.

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Öte yandan, saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilirken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Fatih rehine
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