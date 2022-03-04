HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2022 Cuma

04.03.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul'da yaşayan tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) her gün internet sitesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktalara yer veriyor. Peki 4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 4 Mart 2022 Cuma İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda 4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 Mart 2022 Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

4 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

4 Mart 2022 Cuma günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 4 MART 2022 CUMA


4 Mart 2022 Cuma günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada "Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" bilgisine yer verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk gazeteciler ölümden döndü!Türk gazeteciler ölümden döndü!
Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettilerTeslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler
Sivil gemiyi füze ile vurdular! Sivil gemiyi füze ile vurdular!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

Kılıçdaroğlu, 21.00'i işaret edip yeni video paylaştı

Kılıçdaroğlu, 21.00'i işaret edip yeni video paylaştı

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...

Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.