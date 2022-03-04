4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda 4 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 Mart 2022 Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

4 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

4 Mart 2022 Cuma günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 4 MART 2022 CUMA

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4 Mart 2022 Cuma günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada "Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" bilgisine yer verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



