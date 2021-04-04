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  4. 4 Nisan günlük vaka sayıları | 4 Nisan günlük vaka tablosu açıklan mı?

4 Nisan günlük vaka sayıları | 4 Nisan günlük vaka tablosu açıklan mı?

04.04.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gittikçe artan koronavirüs vaka sayılarından sonra hafta başında alınan karar ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi günleri kalkan yasaklar tekrar geri getirilmişti. Bir ay sonra tekrar Cumartesi günü evlere kapanan vatandaşlar, pandemi süreci ile ilgili detayları da merak etti. Günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Bugünün günlük vaka sayıları ise henüz açıklanmadı.

4 Nisan günlük vaka sayıları | 4 Nisan günlük vaka tablosu açıklan mı?

3 Nisan tarihinde açıklanan günlük vaka sayılarına göre 249 bin 126 vatandaşımıza test yapıldı. Yapılan testlerden 44 bin 756 kişinin koronavirüs testi ise pozitif çıktı. 3 Nisan tarihinde 186 kişi koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 4 Nisan günlük vaka sayıları da bu akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden açıklanacak.

4 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye günlük vaka sayıları covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 3 Nisan günü açıklanan son tabloya göre 249 bin 126 test yapıldı. Bu kişilerden 44 bin 756 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 186 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 Nisan günlük vaka sayıları ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

3 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi

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