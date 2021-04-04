4 Nisan günlük vaka sayıları | 4 Nisan günlük vaka tablosu açıklan mı?

3 Nisan tarihinde açıklanan günlük vaka sayılarına göre 249 bin 126 vatandaşımıza test yapıldı. Yapılan testlerden 44 bin 756 kişinin koronavirüs testi ise pozitif çıktı. 3 Nisan tarihinde 186 kişi koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 4 Nisan günlük vaka sayıları da bu akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden açıklanacak.

4 NİSAN GÜNLÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye günlük vaka sayıları covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 3 Nisan günü açıklanan son tabloya göre 249 bin 126 test yapıldı. Bu kişilerden 44 bin 756 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 186 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 Nisan günlük vaka sayıları ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

3 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU





