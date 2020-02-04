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  4. 4 Şubat hava durumu! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına!

4 Şubat hava durumu! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 09:15 | Son Güncelleme

Hava durumu 4 Şubat raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olurken Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise yağmur etkili olacak. Öte yandan Rize için ise şiddetli yağmura karşı kırmızı alarm verildi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 4 Ocak hava durumu raporu…

4 Şubat hava durumu! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 4 Şubat hava durumu raporuna göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

4 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU: YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 15°C

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İZMİR °C, 18°C

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ANKARA °C, 11°C

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Meteoroloji kar yağmur fırtına 4 Ocak hava durumu

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