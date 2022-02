4 Şubat'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu?

Tarihte bazı günler önemli buluşlara, doğumlara ve ölümlere sahne oldu. 4 Şubat'ta o tarihlerden birisi. Bu önemli olayaların kimisi tarihin seyrini değiştirdi kimisi sadece tarihin tozlu raflarında kaldı. Bu haberimizle tarihte bugün yani 4 Şubat'ta hangi olayların bugün adımını atmamıza vesile olan olaylara gebe olduğuna bakalım.

4 ŞUBATTA HANGİ OLAYLAR OLDU?

211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

1792 - George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi.

1794 - Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.

1902 - Paris'te, Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.

1917 - İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, sadrazam oldu.

1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.

1926 - İskilipli Mehmed Âtıf'ın idamı.

1927 - İngiliz Malcolm Campbell 22 Ağustos 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

1928 - Avusturyalı Naziler, siyahi sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

1932 - Kış Olimpiyat Oyunları Lake Placid'de (New York) başladı.

1936 - Radyum E sentetik olarak elde edilmiş ilk radyoaktif element oldu.

1945 - Birleşik Krallık, Rusya ve ABD'nin bir araya geldiği Yalta Konferansı'nda 1 Mart'a kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden devletlerin San Francisco'da yapılacak konferansa katılmalarına ve BM'ye kurucu üye olabilmeleri kararlaştırıldı.

1947 - Hatay ilinde yeradlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

1947 - Isparta Senirkent'te, Jandarmanın bazı vatandaşlara işkence yaptığı ortaya çıktı.

1948 - Daha sonraları Sri Lanka adını alacak olan Seylan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1948 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Valilik ve Belediye Başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1954 - İstanbul'da yakacak, et, ekmek ve çeşitli gıda maddeleri sıkıntısı bir türlü önlenemiyor. İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay, bugün bir açıklama yaparak halktan yardım istedi.

1956 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yedi Tepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Şair, bu ödülü Asu adlı şiir kitabıyla aldı.

1957 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus (SSN-571), yüzeye hiç çıkmadan 60.000 deniz mili katederek, Jules Verne'in ünlü romanı "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah"taki hayali Nautilus denizaltısının dayanıklılığı hayata geçirmiş oldu.

1964 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları, TBMM'nde onaylandı.

1966 - All Nippon Havayollarına ait bir Boeing 727, Tokyo körfezine düştü: 133 kişi öldü.

1974 - Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1975 - Türkiye çapında 1,5 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı.

1976 - Kış Olimpiyat Oyunları Innsbruck'ta (Avusturya) başladı.

1976 - Guatemala ve Honduras'taki 7,5 şiddetindeki depremde 22.778 kişi öldü.

1980 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr, İran'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1981 - Gro Harlem Brundtland, Norveç'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1981 - İngiltere'de Margaret Thatcher, özelleştirme çalışmalarının hızlandırıldığını açıkladı.

1985 - Başbakan Turgut Özal, resmî bir ziyaret için Cezayir'e gitti. Cezayir'i ziyaret eden ilk Türk Başbakanı olan Turgut Özal, 1958'de Birleşmiş Milletler'de Cezayir'in bağımsızlığı aleyhinde oy kullanan Türkiye'nin hatalı olduğunu açıkladı.

1987 - Yazar Aziz Nesin, kendisine 'vatan haini' dediği için Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı.

1994 - İngiltere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi parlamento binası yandı.

1997 - Güneş gazetesi ikinci kez yayın hayatına başladı.

1997 - Sincan Belediyesi'nin 2 Şubat'ta düzenlediği "Kudüs Gecesi"nin ardından, 15 tank ve 20 askerî zırhlı personel taşıyıcısı, Sincan'dan geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti.

1999 - Hugo Chávez Frías, Venezuela Devlet Başkanı seçildi.

2000 - Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Yunanistan'a gitti. Cem, 40 yıl sonra Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2003 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin yeni adı Sırbistan-Karadağ oldu. 3 Haziran 2006'da Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle, Sırbistan ve Karadağ iki bağımsız devlet haline geldi.

2004 - Facebook kuruldu.

2005 - İzmir Folklor Derneği kuruldu.

2005 - Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

2006 - Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki bir stadyumda meydana gelen izdihamda 88 kişi öldü, 280 kişi yaralandı.

2007 - Diyarbakır'da yıkım kararı verilerek boşaltılan bir bina çöktü; enkaz altından beş kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi kurtarıldı.

2020 - Van çığ faciası: Van, Bahçesaray'da çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında kaldı. Olayda 41 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

4 ŞUBATTA KİMLER DOĞDU?

1573 - György Káldi, Macar Cizvit din adamı (ö. 1634)

1646 - Hans Assmann Freiherr von Abschatz, Alman lirik şair ve tercüman (ö. 1699)

1677 - Johann Ludwig Bach, Alman besteci (ö. 1731)

1696 - Marco Foscarini, Venedik Cumhuriyeti'nin 117'inci dükü (ö. 1763)

1746 - Tadeusz Kościuszko, Polonyalı asker ve Kościuszko Ayaklanması'nın lideri (ö. 1817)

1778 - Augustin Pyramus de Candolle, İsviçreli botanikçi (ö. 1841)

1799 - Almeida Garrett, Portekizli şair, romancı ve siyasetçi (ö. 1854)

1804 - Ulrike von Levetzow, Alman yazar (ö. 1899)

1824 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (ö. 1871)

1842 - Georg Brandes, Danimarkalı eleştirmen ve bilim adamı (ö. 1927)

1848 - Jean Aicard, Fransız yazar (ö. 1921)

1859 - Léon Duguit, Fransız kamu hukuku uzmanı (ö. 1928)

1862 - Hjalmar Hammarskjöld, İsveçli siyasetçi ve akademisyen (ö. 1953)

1865 - Abe Isoo, Japon politikacı (ö. 1949)

1868 - Constance Markievicz, İrlandalı devrimci ve yurtsever görüşe sahip süfrajet (ö. 1927)

1871 - Friedrich Ebert, Almanya'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1925)

1872 - Gotse Delçev, Bulgar devrimci (ö. 1903)

1875 - Ludwig Prandtl, Alman fizikçi (ö. 1953)

1878 - Zabel Yesayan, Ermeni romancı, şair ve öğretmen (ö. 1943)

1879 - Jacques Copeau, Fransız tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, yapımcı ve aktör (ö. 1949)

1881 - Fernand Léger, Fransız heykeltıraş (ö. 1955)

1881 - Kliment Voroşilov, Sovyet asker ve siyasetçi (ö. 1969)

1885 - Hamâmîzâde İhsan Bey, Türk şair ve fıkra yazarı (ö. 1948)

1891 - Jüri Lossmann, Eston uzun mesafe koşucusu (ö. 1984)

1893 - Raymond Dart, Avustralyalı anatomist ve antropolog (ö. 1988)

1895 - V. Iyasu, Etiyopya'nın tac giymemiş imparatoru (ö. 1935)

1897 - Ludwig Erhard, Batı Almanya şansölyesi (ö. 1977)

1900 - Jacques Prévert, Fransız şair ve senarist (ö. 1977)

1902 - Charles Lindbergh, Birleşik Amerikalı pilot (ö. 1974)

1903 - Alexander Imich, Amerikalı parapsikolojist (ö. 2014)

1906 - Clyde Tombaugh, Amerikalı astronom (ö. 1997)

1906 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (ö. 1945)

1912 - Byron Nelson, Amerikalı golfçü (ö. 2006)

1913 - Rosa Parks, Amerikalı insan hakları savunucusu (ö. 2005)

1917 - Yahya Han, Pakistan Başbakanı (ö. 1980)

1918 - Ida Lupino, İngiltere doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (ö. 1995)

1921 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in ve son halife Abdülmecid’in torunu (ö. 2012)

1923 - Donald Nicol, İngiliz tarihçi ve Bizantolog (ö. 2003)

1940 - Gönül Akkor, Türk ses sanatçı

1941 - Bedia Akartürk, Türk Halk Müziği sanatçısı

1945 - Ümran Baradan, Türk resim ve seramik sanatçısı (ö. 2011)

1948 - Alice Cooper, Amerikalı müzisyen

1957 - Metin Belgin, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1970 - Gabrielle Anwar, İngiliz oyuncu

1972 - Polat Labar, Türk komedyen ve radyo programcısı

1973 - Aykan İlkan, Türk müzisyen ve baterist

1975 - Atilla Taş, Türk şarkıcı ve köşe yazarı

1978 - Ömer Onan, Türk basketbolcu

1987 - Kendi (Nuray Ülker), Türk oyuncu ve şarkıcı

1990 - Zach King, Amerikalı film yapımcısı, yazar ve internet ünlüsü

4 ŞUBATTA KİMLER ÖLDÜ?

211 - Septimius Severus, Roma İmparatoru (d. 145)

1348 - Zehebî, Suriyeli hadis hafızı, tarihçi ve kıraat alimi (d. 1274)

1694 - Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi (d. 1651)

1713 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (d. 1671)

1781 - Josef Mysliveček, Çek besteci (d. 1737)

1837 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (d. 1740)

1843 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (d. 1770)

1871 - Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının Avar kökenli politik ve dini önderi (d. 1797)

1926 - İskilipli Mehmed Âtıf, Türk din adamı (d. 1875)

1928 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi (d. 1853)

1936 - Wilhelm Gustloff, Nasyonal Sosyalist Alman lider (d. 1895)

1939 - Edward Sapir, Amerikalı dilbilimci ve etnolog (d. 1884)

1944 - Arsen Kotsoyev, Osetyalı yayıncı (d. 1872)

1946 - Milan Nedić, Sırp general ve politikacı (d. 1877)

1960 - Bilecikli Uzun Ömer, Galata Köprüsü'nün 2,20 m boyuyla dev Millî Piyango satıcısı (d. 1922)

1966 - Gilbert H. Grosvenor, Amerikalı gazeteci ve National Geographic Cemiyeti'nin Başkanı (d. 1875)

1982 - Rasim Adasal, Türk bilim insanı ve nöropsikiyatri profesörü (d. 1902)

1987 - Liberace, Amerikalı müzisyen (d. 1919)

1987 - Carl Rogers, Amerikalı psikolog (d. 1902)

1995 - Patricia Highsmith, Amerikalı yazar (d. 1921)

2001 - Iannis Xenakis, Yunan besteci (d. 1922)

2001 - Mahmud Esad Coşan, Türk akademisyen, yazar ve din adamı (d. 1938)

2005 - Ossie Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2006 - Oktay Sözbir, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)

2014 - Enver Asfandiyarov, Sovyet Rus/Başkurt bilim insanı, tarihçi ve profesör (d. 1934)

2015 - Odete Lara, Brezilyalı oyuncu (d. 1929)

2020 - Tunca Yönder, Türk oyuncu, yapımcı ve yönetmen (d. 1938)

2021 - Hüner Coşkuner, Türk müziği şarkıcısı (d. 1963)