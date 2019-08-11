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4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Adana'da, 4 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Garam Naif'ye tren çarptı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Ayşe İbrahim'in feryatları yürek burktu.

4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Kaza, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Adana'da tren yolu yakınına kurdukları çadırda yaşayan Muhammet ve Ayşe İbrahim Naif'in 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızı Garam Naif tek başına yolun karşısına geçmek için raylara çıktı. Bu sırada küçük kız, Mersin yönüne giden trenin altında kaldı. Naif kaza yerinde yaşamını yitirirken, vatandaşlar treni taşladı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Ayşe İbrahim Naif, kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhammet Naif de uzun süre kızının cansız bedeninin başında bekledi.

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Bölgede çok sayıda kazanın yaşandığı söyleyen Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, "Bölgede yaşanan ilk kaza değil, çok sayıda vatandaşımız burada yaşımını yitirdi. Alt geçit inşaatı yarım kaldı. Yetkililerin buraya çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Garam Naif'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana garam naif tren

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