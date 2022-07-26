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  4. 4 yaşındaki minik Ahsen'den acı haber! 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

4 yaşındaki minik Ahsen'den acı haber! 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

26.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Semih Sert (28) ile eşi Sümeyra Sert'in (26), kazada yaralanan kızları Ahsen Sert (4) 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahsen Sert, Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

4 yaşındaki minik Ahsen'den acı haber! 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert yönetimindeki otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

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KAHREDEN DETAY: DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü. İnegöl ilçesindeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, pazar günü ilçede toprağa verilirken, çiftin kızları Ahsen Sert, Bolu’daki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İstanbul’daki özel hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

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MİNİK AHSEN'E VEDA

Anne ve babasından 3 gün sonra hayatını kaybeden küçük kız, bugün ikindi vakti İnegöl Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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