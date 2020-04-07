4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

Basketbol antrenörü Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı.

Nagihan K.'nin eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

'ANNE YAPMA' DEMİŞ

Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini da anlattı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

