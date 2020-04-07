HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 18:04 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu. Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi.

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

Basketbol antrenörü Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı.

Nagihan K.'nin eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

'ANNE YAPMA' DEMİŞ

Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini da anlattı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Denizli cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

Peş peşe kötü haberler geliyor!

Peş peşe kötü haberler geliyor!

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda 'Helin Bölek' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Helin Bölek' tartışması

Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor? Roketsan patlaması 2020!

Roketsan nerede, kimin ve neler üretiyor?

'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Esma Kılıçarslan'ın cansız bedeni bulundu

'Düğüne gidiyorum' diye evden çıkmıştı! Acı haber

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Marmara’da hırçın dalgalar: Dev dalgalar 30 metreye ulaştı

Marmara'da dev dalgalar 30 metreye ulaştı

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.