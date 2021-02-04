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  4. 4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

04.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

Ankara'da, kendisini polis olarak tanıttığı 4 yaşlıyı, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye tehdit ederek 4 milyon TL dolandıran Mehmet K. (25), Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıkan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da telefonla aradağı 84 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki ve evinizdeki tüm ziynet ve nakit paraları incelememiz lazım. Tüm paraları hazırlayıp evinizin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak, evinin önündeki otobüs durağına indi. Kadın daha sonra, hazırladığı tüm mücevher ve paraları şüpheli gelen dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcının yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntü incelenerek, şüphelinin Mehmet K. olduğunu tespit etti.

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ÜZERİNDE 1 MİLYON TL İLE YAKALANDI

Ekipler, Mehmet K'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet K.'nin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüse binerek Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi. Gölbaşı ilçesinde, otobüs durdurularak Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Mehmet K, emniyete götürülürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

4 YAŞLI MAĞDUR, 4 MİLYON TL VURGUN

Öte yandan ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme de şüphelinin bu yöntemle daha önce de 3 kişiyi dolandırdığı ve genel olarak yaşlı ve tek yaşayan insanları hedef aldığı saptandı. Ayrıca şüphelinin mağdur insanlardan istediği paraları, güvenlik kameralarının olmadığı ve insan kalabalığının az olduğu yerlere getirmelerini istediği belirlendi. Şüphelinin, bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira değerinde dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis, vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında '155 polis imdat' telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

DHA

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