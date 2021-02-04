4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

Ankara'da telefonla aradağı 84 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki ve evinizdeki tüm ziynet ve nakit paraları incelememiz lazım. Tüm paraları hazırlayıp evinizin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak, evinin önündeki otobüs durağına indi. Kadın daha sonra, hazırladığı tüm mücevher ve paraları şüpheli gelen dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcının yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntü incelenerek, şüphelinin Mehmet K. olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDE 1 MİLYON TL İLE YAKALANDI

Ekipler, Mehmet K'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet K.'nin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüse binerek Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi. Gölbaşı ilçesinde, otobüs durdurularak Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Mehmet K, emniyete götürülürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.