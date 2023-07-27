Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca herkesi şaşırttı... “Olay gizemini koruyor”

    4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca herkesi şaşırttı... “Olay gizemini koruyor”

    27.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde 14 yaşındaki Alicia Navarro isimli bir kız 2019 yılının Eylül ayında aniden ortadan kaybolmuştu. Ailesine döneceğine dair bir not bırakan kız 4 yıl sonra yüzlerce kilometre uzaktaki bir polis karakolunda ortaya çıktı. Dedektifler olaya ilişkin araştırmalarına devam ettiklerini söyledi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki küçük bir kasabada evinden kaybolan Alicia Navarro, Kanada sınırına yakın Montana'da yeniden ortaya çıktı. Şu anda 18 yaşında olan genç kızın 2019 yılının Eylül ayında ortadan kaybolmasından bu yana nerede olduğuna ilişkin henüz bir bilgi yok. Polis karakolundaki memurlar Alicia’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik açıdan kendisini bunalmış hissettiğini söyledi.

    OLAYI ARAŞTIRMAYA DEVAM EDECEKLER

    1

    Glendale polis departmanından Teğmen Scott Waite basına yaptığı açıklamasında, "Onun ortadan kaybolması ve geri dönmesi bulmacasını bir araya getirmek için araştırmaya devam edeceğiz. Olay gizemini koruyor. Sadece sabır istiyorum. Onun ve ailesinin neler yaşadığını ancak tahmin edebiliyoruz. Bu muhtemelen soruşturmanın nereye gideceğinin sadece başlangıcı. Kayıp olduğu sırada kimseyle birlikte olup olmadığını bilmiyoruz. Karakola geldiğinde tek başına olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

    Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

     16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

    16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

     Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

    Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    “Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar“Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar
    TV yayın akışı: 20 Temmuz 2023 PerşembeTV yayın akışı: 20 Temmuz 2023 Perşembe
    Oyuncu kadrosu göz doldurdu! Fragmanı gelince gündem yarattıOyuncu kadrosu göz doldurdu! Fragmanı gelince gündem yarattı
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kayıp kız

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

    Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

    Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

    Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

    Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Günün Videosu

    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.