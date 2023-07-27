4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca herkesi şaşırttı... “Olay gizemini koruyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki küçük bir kasabada evinden kaybolan Alicia Navarro, Kanada sınırına yakın Montana'da yeniden ortaya çıktı. Şu anda 18 yaşında olan genç kızın 2019 yılının Eylül ayında ortadan kaybolmasından bu yana nerede olduğuna ilişkin henüz bir bilgi yok. Polis karakolundaki memurlar Alicia’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik açıdan kendisini bunalmış hissettiğini söyledi.

OLAYI ARAŞTIRMAYA DEVAM EDECEKLER

Glendale polis departmanından Teğmen Scott Waite basına yaptığı açıklamasında, "Onun ortadan kaybolması ve geri dönmesi bulmacasını bir araya getirmek için araştırmaya devam edeceğiz. Olay gizemini koruyor. Sadece sabır istiyorum. Onun ve ailesinin neler yaşadığını ancak tahmin edebiliyoruz. Bu muhtemelen soruşturmanın nereye gideceğinin sadece başlangıcı. Kayıp olduğu sırada kimseyle birlikte olup olmadığını bilmiyoruz. Karakola geldiğinde tek başına olduğunu söyleyebiliriz." dedi.



