40 çocuktan 1'inde görülüyor! Anne - babalar, bu belirtiler varsa dikkat

Otizim 40 çocuktan 1'inde görülüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, son yıllarda otizmli sayısında artış olduğunu ifade etti.

UZMAN İSİM UYARDI: "200-300 YIL SONRA..."

Semptomların eskiye oranla arttığını vurgulayan uzman isim 200-300 yıl sonra toplumun yarısına yakınının otizm belirtilerine sahip olabileceğini vurguladı.

ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Açıklamasında "Artışın tamamını farklılık artışına ya da tanı konan çocuk olarak psikiyatrideki artışa bağlamak çok doğru değil. Muhtemelen şu an tanımlayamadığımız, şüphelendiğimiz ama ileride daha iyi belirleyebileceğimiz birçok faktör, sıklık artışının sebebi olarak görülmektedir" ifadelerini kullanan uzman isim, otizmin sözel olmayan iletişim problemleri olduğunu vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözel olmayan derken aslında dil gelişiminin dışındaki belirtilerden bahsediyoruz. Göz temasındaki yetersizlikler, ortak dikkat becerileri, yani karşı tarafın niyetini anlayabilmek, empati yapabilmek, kendi niyetini ifade etmek, ortama uygun bir şekilde sosyal becerilere sahip olabilmek, belli bir olay karşısında alternatif düşünceler ortaya çıkarmak gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Bu belirtilerin bir kısmı otizmin dışındaki diğer bozukluklarda da görülüyor. Sosyal iletişim kusurları, aynı zamanda diğer farklı bozukluklar da görülebiliyor. Tanı koyarken bu tür hususları dikkate almakta yarar var."

ÇOCUKLARINIZI MUTLAKA GÖZLEMLEYİN

Aile bireylerinin çocuklarındaki hareketlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan uzman isim "Göz temasındaki problemler, adını seslenince bakmada sorunlar, oyun oynadığınızda çocuğunuzun sizi kendi oyununa dahil etme çabasının az olması ya da sizin oyununuzun içerisine girmemesiyle ilgili iletişim sorunları olduğunu görüyoruz" dedi.

Çocukta, empati gibi problemler, tekrarlayıcı hareketler varsa mutlaka çocuk ergen psikiyatri hekimine başvurulmasını öneriliyor.

Uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu belirtilerin dışında bize en sık başvurulan sebeplerden biri, dil gelişim problemleridir.

Dil gelişim problemleri aslında otizm açısından bir tanı kriteri değildir ancak otizmli çocukların önemli bir kısmında konuşma gecikmesi olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle biraz önce açıkladığım belirtileri olan çocuklar, mutlaka çocuk ergen psikiyatri hekimine götürülmeli. "

