40 dolara akıllı telefon üretecekler! Devlet Başkanı "söz veriyorum" diyerek duyurdu...

Neredeyse her gün yeni bir akıllı telefon modeli tanıtılıyor. Bu modeller birbirinden farklı özelliklere sahip oluyor. Kimisi amiral gemisi segmentinde yer alırken, kimisi de uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Şimdi ise bir ülke 40 dolarlık bir akıllı telefon üretmeyi kararlaştırdı. Akıllı telefonun hangi özelliklere sahip olacağı henüz açıklanmasa da ülkenin Devlet Başkanı 40 dolarlık telefonun üretimine ilişkin tarih verdi. Buna göre bu ülke, Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek!

KENYA 40 DOLARA TELEFON ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

AA'nın haberine göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını söyledi.

Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

"KENYA, AFRİKA'NIN EN UCUZ AKILLI TELEFONUNU ÜRETECEK"

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek." ifadesini kullandı.

Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.

YERLİ AKILLI TELEFONLAR ÜRETİLMİŞTİ

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.

