40 yaş kırışıklıkları tedavi edilebilir mi?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, 40 yaş kırışıklıkların tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Sağlıklı cilt bakım alışkanlıklarının faydaları şunlardır:

Cildinizin lekelenmesini önler.

Cildiniz genç ve sıkı olur.

İnce çizgiler ve kırışıklıklar azalır.

Cilt daha parlak ve genç görünür.

Cilt kanseri riskini azaltır.

Yaşlanma karşıtı cilt bakım planınızı oluşturmanı oluşturmak için aşağıda vermiş olduğumuz bilgilerden faydalanabilirsiniz.

YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIMI RUTİNLERİ

Kusurların ortaya çıkmasını ve onları düzeltmesini beklemek yerine, onları önlemek için harekete geçmek cildinize bakmanın en iyi yoludur.

CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneşten korunmak yaşlanma karşıtı bakımın olmazsa olmazı arasındadır. Güneş ışınları cildimizin daha çabuk yaşlanmasına neden olur. Güneşin cildimizi erken yaşlandırdığına dair o kadar çok kanıtımız var ki! Hastaların cildini güneşten ve diğer zararlı UV ışınlarından korumalarına yardımcı olmak için vermiş olduğumuz ipuçları ise şu şekilde:

GÖLGEDE KALIN

Güneş veya solaryum sizi zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına maruz bırakır. Bu ışınlar cildin yaşlanmasını hızlandırır. Saat 10:00 ile 14:00 arasında ve gölgeniz sizden daha kısa göründüğünde mutlaka kendinize gölge bir yer arayın. Mümkün olduğunda geniş bir şapka, pantolon ve uzun kollu giyin. Güneş gözlükleri göz çevremizdeki ince çizgilerin azalmasına yardımcı olur.

Dışarı çıkmadan önce her gün güneş kremi sürün. Cildinizi korumak için giysilerin kapatmayacağı tüm cilde güneş kremi sürün. Geniş spektrumlu koruma, SPF 30 (veya üstü) ve suya dayanıklılık sunan bir güneş kremi kullanın.

HER GÜN NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Yaşlandıkça, cilt daha kuru hale gelir. İnce çizgiler ve kırışıklıklar belirir. Nemlendiriciler cildimizde suyu hapseder. Cildimizin en iyi sonuçlar elde etmesi için yüz nemlendiricisi, vücut nemlendiricisi ve dudak balsamını birlikte kullanın.

SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN

Tütün dumanı, sigara içen kişinin yüzüne yol açabilecek toksinler içerir. Sigara içen kişinin yüzündeki belirtiler arasında donuk ve kuru cilt, cilt sıkılığının kaybı, erken çizgiler ve kırışık bir cilt bulunur.

SAĞLIKLI YİYECEKLER TÜKETİN

Sağlıklı bir diyet sağlıklı cildi destekler. Bol miktarda meyve ve sebze, yağsız protein ve sağlıklı yağlar yediğinizden emin olun.

YETERLİ UYKU UYUYUN

Güzellik uykusunun ortaya çıkış sebebi tam olarak güzelleştirdiği içindir. Uyku, vücudunuza kendini yenilemesi ve gençleşmesi için zaman verir.

C VİTAMİNİ KULLANMAYA BAŞLAYIN

C vitamini, koyu lekelerin azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılan çok sağlıklı bir bileşendir. Bununla birlikte, bu ürün aynı zamanda kırışmaya meyilli ve yaşlanan ciltler için de faydalıdır. C vitamini, kollajen üretimini artırmak da dahil olmak üzere birçok başka fayda sağladığı için rutininizin ana bileşenlerinden biri olmalıdır. Cildinizde yeterince kollajen bulunduğunda, genç ve dolgun görünecektir. C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır ve size anti-ultraviyole koruma da sağlayabilir.

DOLGU VE BOTOKS YÖNTEMLERİ

Dolgular ve botoks da cildin kırışıklıklarının giderilmesinde ve önlenmesinde harika yöntemlerdir. Uzun süreli etkiler sağlarlar ve sonuçlar hemen fark edilir.

MICRONEEDLING

Microneedling, cilde parlak bir ışıltı vererek cildin gençleşmesine yardımcı olur. Tedavi, yaşlandıkça doğal olarak azalan kollajen üretimini artırır.