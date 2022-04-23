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  4. 40 yolcu taşıyordu, alev alev yandı! Otobüste korkunç yangın

40 yolcu taşıyordu, alev alev yandı! Otobüste korkunç yangın

23.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. 

40 yolcu taşıyordu, alev alev yandı! Otobüste korkunç yangın

İstanbul'dan Ankara'ya giden, 06 BE 3306 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı.

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Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü ancak otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ardından ulaşım tekrar normale döndü. Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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