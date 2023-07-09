HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 400 yıldır haftada bir kez yapılıyor! Kavurma ve güveç yemek için akın ediyorlar

400 yıldır haftada bir kez yapılıyor! Kavurma ve güveç yemek için akın ediyorlar

09.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır haftada bir kez pişen kavurma ve güveci yemek için ziyaretçiler ilçeye akın ediyor. Cuma günlerinde taze olarak kesilen kuzu ve keçi etinden yapılan tonlarca kavurma ve güveç, ilçeyi ziyaret eden lezzet tutkunları tarafından kısa sürede tüketiliyor. İlçe, bu günlerde nüfusunun 7 katı ziyaretçiyi ağırlıyor.

400 yıldır haftada bir kez yapılıyor! Kavurma ve güveç yemek için akın ediyorlar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yüzyıllardır pişirilen kavurmayı daha önce bölgede bulunan vatandaşlar yemek için sıraya giriyordu. İlçenin gönüllü turizm elçisi Ali Erdem'in yaptığı tanıtım atakları sonucu damaklarda ayrı bir lezzet bırakan meşhur kavurma ve güvecin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı.

AW930696_02

Artık Türkiye'nin her yerinden kavurmayı yemek için lezzet tutkunları cuma günleri ilçeye akın ediyor. Her cuma günü taze olarak kesilen kuzu ve keçi etinden yapılan tonlarca kavurma ilçeyi ziyaret eden lezzet tutkunları tarafından kısa sürede bitiriliyor.

AW930696_05

Büyükorhan ilçesinde kekikle yetişen kuzu ve keçilerin kesilmesiyle taze taze pişirilen kavurma ve güveçler misafirlere ikram ediliyor. Büyükorhan ilçesinde asırlardır canlı hayvan ticaretinin gerçekleştiği ve yeni kesilen hayvanların etlerinin kavurma ve güveç yapılıp satıldığı Cuma Pazarı'na Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. 8 bin nüfusluk ilçe, 1 yılda yaklaşık 57 bin misafir ağırlayarak ilçe nüfusunun 7 katı misafir ağırlamış oldu.

AW930696_03

Cuma Pazarı'nda işletmesi olan Mesut İlhan, "Son 1 yılda Türkiye’nin her yerinden misafirler geliyor. İlçe nüfusumuzun yaklaşık 7 katı misafir ağırladık. Bu çok ciddi bir rakam. Biz hizmetlerimizi aksatmadan misafirlerimizi memnun etmek için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz'' dedi.

AW930696_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntihar edecek zannedilen kadın, herkesi güldürdüİntihar edecek zannedilen kadın, herkesi güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükorhan güveç kavurma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.