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  4. 43 kişi arasında tek! "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"

43 kişi arasında tek! "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"

30.03.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da belediye bünyesinde ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçilen Hatice Kırcı (35), davul eşliğinde mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıracak. Hatice Kırcı, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, bunu başardım. Çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum” dedi.

43 kişi arasında tek! "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"

Kentte, hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde Turgut Özal Konferans Salonu’nda ‘ramazan davulcuları’na verilen eğitime katıldı.

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Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Eğitimlerin ardından Kırcı, diğer erkek gönüllülerle Gazi Caddesi Hürriyet Parkı’nda davul çalıp, provada bulundu. Davul eşliğinde mani seslendiren Kırcı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyeceğini söyleyen Hatice Kırcı, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, bunu başardım. Çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

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Çorum Ramazan 2022
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