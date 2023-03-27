44 milyar dolara satın almıştı! Elon Musk, Twitter'ın şu anki değerini açıkladı

The New York Times'ın haberine göre iddiaların odağındaki e-posta, yeni bir hisse senedi tazminat programını duyurmak üzere çalışanlara gönderildi. E-postada Musk, Twitter'ın şu anda yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Aynı habere göre Elon Musk, söz konusu e-postada Twitter'ın mali açıdan istikrarsız bir durumda olduğu ve bir noktada, parasının bitmesine dört ay kaldığı konusunda çalışanları uyardı. İflastan kaçınmak ve operasyonları düzene sokmak için şirkette toplu işten çıkarmalar ve maliyet azaltma dahil "radikal değişikliklerin" gerekli olduğunu ifade etti.

"Twitter hızla yeniden şekilleniyor" diye yazan Musk, şirketin "bir ters start-up" olarak düşünülebileceğini de sözlerine ekledi.

Musk'ın yeni hisse senedi tazminat programıyla ilgili e-postasına göre, Twitter çalışanları, Musk'ın şirketi satın almak için kullandığı holdingi X Corporation'dan hisse senedi alacaklar. Bu ödüller 20 milyar dolarlık değerleme kapsamında verilecek.

"BİR GÜN 250 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE OLABİLİR"

Musk e-postada ayrıca Twitter'ın bir gün 250 milyar dolar değerinde olabileceğine inandığını söyledi.

Musk, Twitter'ın, özel roket üreticisi SpaceX'teki uygulamaya benzer bir şekilde, çalışanların her altı ayda bir hisse senedi satmasına izin vermeyi planladığını da sözlerine ekledi.

