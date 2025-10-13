KADIN

46 bin kişi incelendi: Aşırı zayıflık riski artırıyor! Ölüm riski 5,75 kat daha yüksek uyarısı!

Japonya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, zayıf bireylerin Kovid-19'u normal kilolu kişilere göre daha ağır geçirme riski taşıdığını ortaya koydu. Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, 2020–2022 yılları arasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hasta incelendi. Araştırma sonuçları, özellikle 20 ila 64 yaş aralığındaki zayıf bireylerin hastalığı ağır geçirme ve ölüm riskinin ciddi şekilde arttığını gösterdi.

Japonya'da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Kovid-19'u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu.

46 BİN HASTA İNCELENDİ

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020'den 2022'ye kadar Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi.

HASTALIĞI ŞİDDETLİ GEÇİRME RİSKİ

Kovid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

ÖLÜM RİSKİ 5,75 KAT DAHA YÜKSEK

20 ila 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda risklerin daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki zayıf kişilerin, hastalığı ağır geçirme olasılığının normal kilolulara kıyasla 2,37 kat, ölüm riskinin ise 5,75 kat daha yüksek olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Kovid-19'u ağır semptomlarla geçirme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

