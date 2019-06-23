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47 yaşında dördüncü üniversiteden mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitiren 47 yaşındaki iki çocuk annesi Semra Özçelik hemşirelik, kamu yönetimi ve hukuk fakültesinin ardından dördüncü bölümünden de başarıyla mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü tamamlayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Semra Özçelik, dördüncü üniversiteden mezun olmayı başardı.

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, beşinci mezunlarını verdi. "Geleceğin arkeologları" olarak görülen öğrenciler için Boğazkale ilçesindeki Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da mezuniyet töreni düzenlendi.

Hitit surları önünde düzenlenen törene, öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Yunus Ataman, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sir Gavaz ve akademisyenler katıldı.

Mezun öğrenciler adına konuşan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Semra Özçelik, güzel bir üniversite hayatını geride bıraktıklarını, Hattuşa'da mezun olmaktan ayrıca mutluluk duyduklarını dile getirerek, kendilerine katkı yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Törende Hitit Üniversitesi ile Hattuşa'ya katkılarından dolayı Gavaz ile mezun öğrencilere Boğazkale Belediye Başkanlığınca verilen "Fahri Hemşehrilik Beratı", protokol mensuplarınca takdim edildi.

Ardından arkeoloji bölümünün beşinci mezunu olan 32 öğrenci, Hitit surları önünde kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, dilek balonları uçurdu.

- İki çocuk annesi Özçelik'in "dördüncü mezuniyet" mutluluğu

Törende, bir hastanede laboratuvar teknisyenliği yapan Özçelik, hemşirelik, kamu yönetimi ve hukuk fakültesinin ardından arkeoloji bölümünden de mezun olmanın sevincini yaşadı.

İlk olarak Kırıkkale Üniversitesinde hemşirelik bölümünü bitirdiğini, ardından Anadolu Üniversitesinde kamu yönetimi ve yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesini tamamladığını anlatan Özçelik, "Bugün de arkeoloji mezunu oldum. Hititlerin başkenti Hattuşa'da mezun olmaktan gurur duyuyorum. Yıllar sonra istediğim bir şeyi yapmanın verdiği gurur içerisindeyim. Hayalim vardı. Bu toprakları tanımak ve tanıtmayı çok istiyordum. Çocuklarla birlikte 4 yıl boyunca eğitim aldım. Onlarla, ailemle birlikte çalıştım. Çok gururluyum. Bu mezuniyeti hak ettiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özçelik, lise öğrencisi iki kızının da eğitim hayatlarında başarılı olduklarını vurgulayarak, "Hep birlikte çalışıp okuyoruz. Onlara evde, 'ders çalışın' dediğimi hatırlamıyorum. Çocuklar ebeveynlerin söylediklerini değil, yaptıklarını daha iyi örnek alıyor bence." dedi.

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