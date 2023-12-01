48 ilde dev operasyon! Görüntüleri paylaşıldı: Detaylarını Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

1000'E YAKIN PERSONEL KATILDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında; İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonunda; 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 936 personel ve 16 narkotik köpeği katıldı.

'ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. (DHA)





