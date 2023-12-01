HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 48 ilde dev operasyon! Görüntüleri paylaşıldı: Detaylarını Bakan Yerlikaya açıkladı

48 ilde dev operasyon! Görüntüleri paylaşıldı: Detaylarını Bakan Yerlikaya açıkladı

01.12.2023 21:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 48 ilde yürütülen NARKOGÜÇ-38 operasyonu tamamlandı. 1000'e yakın personelin katıldığı operasyonda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 391 kişi yakalanırken operasyonlarla ilgili görüntüler de paylaşıldı.

48 ilde dev operasyon! Görüntüleri paylaşıldı: Detaylarını Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

a1

1000'E YAKIN PERSONEL KATILDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında; İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonunda; 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 936 personel ve 16 narkotik köpeği katıldı.

a2

'ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da kahreden olay! Üzerine istinat duvarı yıkılan 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandıAntalya'da kahreden olay! Üzerine istinat duvarı yıkılan 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
TSK'dan hava harekatı! 16 hedef imha edildiTSK'dan hava harekatı! 16 hedef imha edildi
Çankırı'da korkutan deprem! AFAD duyurduÇankırı'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.