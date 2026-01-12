KADIN

48 yaşında 20'lerinde gösteriyor! 6 ayda diyet bile yapmadan 25 kilo verdi

20 yıldır alkolden uzak duran Davinia Taylor, yaşam tarzını değiştirerek 6 ayda yaklaşık 25 kilo verdi. Şimdilerde hayatına kattığı yeni alışkanlıklarla kendini hiç olmadığı kadar güçlü hissettiğini söyleyen Taylor, bu süreçte diyet bile yapmadığını söyledi. Taylor'un yeni hayat tarzının detayları haberimizde...

Çiğdem Sevinç

Ünlü oyuncu ve girişimci Davinia Taylor, 48 yaşında hayatındaki radikal değişimi anlattı. Yaklaşık 20 yıldır alkol kullanmayan Taylor, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle 6 ayda yaklaşık 25 kilo verdiğini açıkladı.

ALKOLÜ BIRAKTI, HAYATI DEĞİŞTİ

Taylor, alkolü tamamen hayatından çıkardıktan sonra hem zihinsel hem de fiziksel olarak toparlandığını söyledi.

“Alkolü bırakınca beynim yeniden çalışmaya başladı” diyen Taylor, kilo artışının temel nedeninin alkol ve yanlış ilaç kullanımı olduğunu ifade etti.

DİYET YAPMADAN ZAYIFLADI

Katı diyetler uygulamadığını vurgulayan Taylor, ultra işlenmiş gıdaları bıraktığını, protein ve sağlıklı yağlara yöneldiğini belirtti. Bu süreçte açlık krizlerinin kaybolduğunu ve enerji seviyesinin yükseldiğini söyledi.

KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK SONUÇ GETİRDİ

Soğuk duş, yürüyüş, güneş ışığı ve nefes egzersizlerini hayatına ekleyen Taylor, bu alışkanlıkların kilo kaybını hızlandırdığını dile getirdi.

“Vücudumla savaşmayı bıraktım, onunla çalışmaya başladım” dedi.

“ŞİMDİ KENDİMİ HİÇ OLMADIĞIM KADAR GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM”

Geçirdiği dönüşümün ardından hem kilosunun hem de ruh halinin düzeldiğini söyleyen Taylor, bugün kendisini 20’li yaşlarından bile daha enerjik hissettiğini ifade etti.

