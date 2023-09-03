49 bin Euro verip kurtulmak istedi, hayatı günden güne kabusa döndü! İş insanının canına tak ettiren görüntüler

İş insanı Elshan E.'nin hayatını zehre çeviren 3 şüphelinin ofisi basıp silaha davrandıkları anlar Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Eşkalleri tek tek tespit edilen şüpheliler suçlamaları reddetse de parmaklıkların ardını boyladılar. Elshan E. de ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm boyutuyla anlattı.

49 BİN EURO KURTARMADI, TEHDİTLERİN DOZU ARTTI

Olay Şişli’de 28 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycanlı iş insanı ofisine gelen şahıslar 'İşlerinde sana yardım edelim' dediler, bir süre yanına gelip gittiler. Ardından 'Seni burada koruruz, bize para ver' demeye başladılar. Hem ofise gelip hem de telefonla sürekli taciz ve tehdit edilen iş insanı çareyi 49 bin Euro para vermekte buldu. Ancak her defasında daha fazla para istenip tehditlerin dozu artınca iş adamı polisi arayıp yardım istedi.

YOKLUĞUNU FIRSAT BİLİP OFİSİ BASTILAR!

Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri iş insanı Elshan R.’nin ifadesine başvurdu. İş insanı ifadesinde, işyerinde bulunan ofisine farklı zamanlarda 3 şahsın gelerek ilk başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para talep ettiklerini, kendisinin artık para vermek istemediğini şahıslara söylemesi üzerine bazen telefon ile bazen ofise gelerek tehdit ettiklerini belirtti.

Bu tehditler üzerine 49 bin Euro para verdiğini, şahısların para talebinin devam ettiğini ve parayı alamayınca kendisi ofisinde yokken ofisi basıp silah teşhir ederek tehdit ettiklerini söyledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

