HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 49 bin Euro verip kurtulmak istedi, hayatı günden güne kabusa döndü! İş insanının canına tak ettiren görüntüler

49 bin Euro verip kurtulmak istedi, hayatı günden güne kabusa döndü! İş insanının canına tak ettiren görüntüler

03.09.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanının ofisine topluca gelip gözünü korkuttular, çaresiz adam 49 bin Euro verip kurtulabileceğini düşünse de işler umduğu gibi gitmedi! İstanbul'un Şişli ilçesinde Azerbaycanlı iş insanı Elshan E. ne yaptıysa da ofisine gelen şahısların tehditlerinden kurtulamadı. Şahıslar kendisi ofisinde yokken bile gelmeye başlayıp silahları devreye sokunca canına tak diyen Elshan E. çareyi polise telefon açmakta buldu. Kamera görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

49 bin Euro verip kurtulmak istedi, hayatı günden güne kabusa döndü! İş insanının canına tak ettiren görüntüler

İş insanı Elshan E.'nin hayatını zehre çeviren 3 şüphelinin ofisi basıp silaha davrandıkları anlar Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Eşkalleri tek tek tespit edilen şüpheliler suçlamaları reddetse de parmaklıkların ardını boyladılar. Elshan E. de ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm boyutuyla anlattı.

AW021482_07

49 BİN EURO KURTARMADI, TEHDİTLERİN DOZU ARTTI

Olay Şişli’de 28 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycanlı iş insanı ofisine gelen şahıslar 'İşlerinde sana yardım edelim' dediler, bir süre yanına gelip gittiler. Ardından 'Seni burada koruruz, bize para ver' demeye başladılar. Hem ofise gelip hem de telefonla sürekli taciz ve tehdit edilen iş insanı çareyi 49 bin Euro para vermekte buldu. Ancak her defasında daha fazla para istenip tehditlerin dozu artınca iş adamı polisi arayıp yardım istedi.

AW021482_02

YOKLUĞUNU FIRSAT BİLİP OFİSİ BASTILAR!

Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri iş insanı Elshan R.’nin ifadesine başvurdu. İş insanı ifadesinde, işyerinde bulunan ofisine farklı zamanlarda 3 şahsın gelerek ilk başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para talep ettiklerini, kendisinin artık para vermek istemediğini şahıslara söylemesi üzerine bazen telefon ile bazen ofise gelerek tehdit ettiklerini belirtti.

AW021482_06

Bu tehditler üzerine 49 bin Euro para verdiğini, şahısların para talebinin devam ettiğini ve parayı alamayınca kendisi ofisinde yokken ofisi basıp silah teşhir ederek tehdit ettiklerini söyledi.

AW021482_03

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

AW021482_04

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW021482_01

AW021482_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"
3 kurşunluk dehşet!3 kurşunluk dehşet!
İzmir'de Tunç Soyer aday olmayabilirİzmir'de Tunç Soyer aday olmayabilir
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Şişli iş insanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.