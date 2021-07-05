5 – 11 Temmuz Haftalık Burç Yorumları: Bu hafta ani başlangıçlar ve bitişler gündemde!

5 Temmuz haftasına Boğa burcunda başlıyoruz. Bu haftanın burç yorumları, Salı günü Merkür Neptün karesi ile biraz kafa karışıklığı yaşayabileceğimizi söylüyor. Çarşamba günü ise Venüs Satürn karşıt açısı ilişkilerde güven problemlerini ve yalnız kalma isteğini ortaya çıkarabilir. Perşembe günü Venüs Uranüs karesi, ilişkilerdeki ani olayları anlatır. Bunlar ani bitişler, ani başlangıçlar olabilir. Dikkatli ve sakin olmanızda fayda var. Buna göre 5 Temmuz haftalık burç yorumlarında, bu iki gün özellikle önem kazanıyor.

Hafta sonuna girerken, Cumartesi günü Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay dikkat çekiyor. Haftanın son gününde ise Merkür, Aslan burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta aşk hayatınızda somut ve kalıcı kararlar alınıyor olacak. Hafta içerisinde aşk hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız pozitif-negatif deneyimlerin daha kalıcı izleri olacaktır. Uzun vadeli başlangıçlar yapmak isteyenler harekete geçebilir. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde miras, nafaka ve taşınmaz alım-satım konuları ortaya çıkabilir. Bu alanda var olan davalarınız ise farklı bir noktaya evrilebilir. Nihai karar verilebilir ve sonuca ulaşabilirsiniz. Bazılarınız gebelik haberleri alabilir. Çocuk sahibi olma kararı alabilir veya çocuklarınız için yaşamınızı, günlük hayatınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu haftanın gezegen geçişleri bir hobinizi, yeteneğinizi işe ve mesleğe çevirebileceğinize işaret ediyor. Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde karşınıza gelen olayları iyi gözlemleyin. Kendi yaşam yolunuza önemli derecede etki edebilecek kişilerle tanışabilirsiniz. İş görüşmeleri yapmak içinse bu tarihler oldukça uygun

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta imzalar, resmi işlemler, başvurular ve anlaşmalar gündeminizde olacak. Geleceğinizle ilgili kararlar alacak ve yöneticiliğini üstlendiğiniz kişilerle ilgili düzenlemelere gideceksiniz. Salı ve Çarşamba günlerinde iş hayatınız, kariyeriniz ve kazançlarınız adına lehinize fırsatlar yakalayabilirsiniz. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde araç alım-satım konuları, teknolojik aletlerle ilgili harcamalar ve tadilatlar gündeminizde olabilir. Gerilim ve agresyon, aşırı durağanlık ve dişil enerji ise bugünlerde kazalar ve aksilikler getirebilir. Yakınlarınızla ilişkilerinizde öfke kontrol sorunları yaşamamak adına gerilim yayan ortamda bulunmamak daha iyi olabilir. Hafta içerisinde maddi anlamda yapacağınız yatırımlar karmanızı iyileştirecek ve şifalandıracaktır. Yaşam düzeninizi kalıcı veya geçici olarak değiştireceğiniz durumlar olabilir. Hakkınızı savunmak için yasal bir süreç başlatabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta seyahatler ve yolculuklar gündeminizde olabilir. Yasal gündemlerle meşgul olabilir ve hakkınızı savunmanız gereken bir durum içinde kalabilirsiniz. Trafikte kontrollü olmalı ve günlük işlerinizde daha titiz davranmalısınız. Özellikle mesleğinizle ilgili alanda yüzeysel davranmak yerine yapacağınız detaylı çalışmalar sizi ileriye götürebilir. Önemli bir başarı, takdir veya ödül alabilirsiniz. Perşembe gününde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni harcama planları, yeni satın alım konuları ortaya çıkabilir. Uzun bir süredir hedeflediğiniz satın alım konusunu gerçekleştirebilir veya finansal konularla bağlantılı bir hayalinize kavuşabilirsiniz. Umut etmekten, dua etmek ve dilemekten bugünlerde kaçınmayın. Zira ummadığınız bir dileğiniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Bugünlerde kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Aile içinde söz, nişan gibi kutlamalar gündeme gelebilir. Bu hafta başlayan ilişkiler uzun vadeli ve kalıcı olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta borçlar ve satın alımlar sebebiyle yüklü bir para çıkışınız olabilir. Fakat para trafiğinin artışı paranın size gelişini de sağlayacak. Hafta içerisinde para bana gelir, para beni sever olumlamalarını daha sık yapın. Zira bu hafta bu olumlamalarınız daha güçlü çalışacaktır. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde özellikle ilişkilerinizle ilgili geleceğe yönelik kararlar alınıyor olacak. Süregelen ilişkilerde evlilik, nişan gibi merasimler gerçekleştirilebilir. Özellikle bir süredir ertelenmiş bir organizasyonu bugünlerde tamamlayabilirsiniz. Bazı Yengeçler için ise bir evlilik teklifi gündeme gelebilir. Daha duygusal, hassas fakat beraberinde alıngan da olabileceğiniz günler olacak. Özgüven ve öz yeterlilik duygusu ile hareket ettiğiniz sürece zor görünen konularda beklemediğiniz başarılar elde edebilirsiniz. Kendi başarınızı, kendi değerinizi insanların gözünden ölçmemeye dikkat edin. Dış görüntünüzle daha fazla ilgileneceğiniz bir hafta olacak.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerinizde ciddi kararlar, kalıcı deneyimler, kritik kararlar gündeme gelecek. Sizin için oldukça önemli olacak bir tanışma yaşayabilir veya süregelen ilişkinizde ciddi ve kalıcı olacak bir karar alabilirsiniz. Ne istediğinizi bilmek, sınırlarınızın ve değerinizin farkında olmak bu süreçte ilişkilerde daha fazla önünüzü açacak ve size kaliteli deneyimler getirecektir. Geçmişteki deneyimlerinizin bilgi birikimiyle hareket etmeli ve aynı tavırlarla farklı sonuç bekleme hatasına düşmemelisiniz. Bu hafta ilişki başlangıçları da ayrılıklar da kalıcı olabilir. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında elinizde olmayan koşul ve durumlarla ilgili uyum ve anlayışı, kabul enerjisini çalıştırma zamanı olacak. İlahi etkilerin hayatınızda artacağı bir dönem geçireceksiniz. Nasibiniz, kısmetiniz ve karmanızın getirdikleri bugünlerde önünüze gelebilir. Hafta boyunca gündeminizdeki konuların geleceğini daha fazla düşünebilir, merak edebilir; gündemlerinizin geleceğini ve ilerisini düşünerek hareket edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta çalışma ortamınızda tepeden inme değişiklikler ortaya çıkabilir. Yöneticileriniz değişebilir, yöneticilerinizin kararıyla çalışanların görev ve sorumluluklarında değişiklikler yapılabilir. Hafta içinde zaman zaman zorunlu işler ve zorunlu görevler sizi sıkılmış hissettirebilir. Gökyüzü pozisyonlarının güzel yanı ise hafta boyunca geçmişte emek verdiğiniz ve sabır gösterdiğiniz işlerin ödüllerini alacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacak. Yeni bir gruba, yeni bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Ekip çalışmalarında öne çıkabilir, bir ekibin liderliğini yapabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla iş teklifleri alabilirsiniz. Yeni bir ilişki veya arkadaşlığa başlayabilirsiniz. Eski dostlarla sosyal ortamlarda karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarla yurtdışı seyahati planları içinde olabilirsiniz. İçe dönüp bazı meseleleri gözden geçirme ihtiyacı duyabilir, bazı meseleleri daha derin sorgulayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta aşk ilişkilerinizde önemli ve kalıcı deneyimler içerisinde olacaksınız. Yalnız Teraziler için çok güçlü bir hafta olacak. Özellikle Salı ve Çarşamba günlerinde kadersel ve karmik tanışmalar yaşayabilirsiniz. Sizi geliştirecek ve büyütecek insanlar karşınıza çıkabilir. Perşembe’den itibaren ilişkilerinizde daha gerçekçi ve açık konuşmalar yapılabilir. Bu ise hem özel ilişkilerinizde hem arkadaşlıklarınızda olabilir. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda yenilikler ve değişiklikler gündeme gelecektir. Üstleriniz ve yöneticileriniz çalışma koşullarınızda, ekibinizde ve sorumluklarınızda düzenleme ve değişikliklere gidebilir. Bazılarınız için bir terfi veya yöneticilik teklifi ortaya çıkabilir. İş görüşmelerinde ise uzlaşma, anlaşma, başlangıç yapma adına oldukça destekleyici günler olacak. Çocuk sahibi olmak adına tedavi süreci geçirenler ise bugünlerde net sonuçlar alabilir. İlişkilerde her zamankinden kararlı, olgun ve mükemmeliyetçi olacağınız günler.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta özel hayatınızda yeni enerjilerin ve yeni başlangıçların gerçekleşmesi için eskiye dair olanlar son bulacak. İlişkilerinizde konfor alanında kalma eğiliminden bu hafta uzak durmalısınız. Zira haftanın güçlü potansiyellerini değişim ve kararlılık ile çalıştırabilirsiniz. Şans ve bereketin özellikle kariyer ve kişisel hedefleriniz konularında artacağı bir haftadasınız. Aklınıza koyduğunuzu bu hafta yapabilirsiniz. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda yenilikler ve değişiklikler gündeme gelecektir. Üstleriniz ve yöneticileriniz çalışma koşullarınızda, ekibinizde ve sorumluklarınızda düzenleme ve değişikliklere gidebilir. Bazılarınız için bir terfi veya yöneticilik teklifi ortaya çıkabilir. İş görüşmelerinde ise uzlaşma ve anlaşma, başlangıç yapma adına oldukça destekleyici günler olacak. Bir süredir beklediğiniz bir haber varsa bugünlerde gelecektir. Yabancı dil eğitimi de bu Yeni Ay ile meşguliyetlerinizden bir olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta bir süredir yaşadığınız ikili durumlar arasında seçim yapabilirsiniz. Şartlara ve kişilere göre hareket etmek yerine daha açık ve net tavır sergileyebilirsiniz. Hak, adalet konuları sizin için her zamankinden önemli olurken; etik değerlerinizle hareket ettiğiniz her alanda biriktirdiğiniz iyi karmanın ödülleri bu hafta bir dileğinizin gerçekleşmesiyle yaşamınıza yansıyabilir. Yalnızca bugünlerde büyük sözlerden kaçının ve iletişimde sert ifadelerden uzak durun. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında önyargılarınızı yıkacak deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Fobilerinizin üzerine gitmek, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamak bu yeni ayı daha verimli geçirmenize aracı olacaktır. Nitekim bugünlerde bazı ilişkilerinizde de yüzleşme ve açık konuşmalar ortaya çıkabilir. Saklı durumlar, gizli sırlar aniden açığa çıkabilir. Etrafınızdaki bazı insanlarla ilgili dedikodular kulağınıza gelebilir. Sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini iyi saklayın. Aşk ve ilişkilerde ise bir süredir yapılamayan organizasyonlar, yapılamayan konuşmalar, alınamayan kararlar bu hafta alınabilir. Bugünlerde tanıştığınız veya karşılaştığınız kişiler kadersel olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta çalışma ortamınıza yeni insanlar dahil olabilir. İş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinize yaptığınız yatırımın, işinize verdiğiniz emeğin bu hafta maddi kazançlarıyla karşılaşabilir ve daha güçlü hissedebilirsiniz. Gelecekte hedeflediğiniz iş ve finans planlarınız için ise bugünlerde emek vermekten vazgeçmemelisiniz. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında önyargılarınızı yıkacak deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Fobilerinizin üzerine gitmek, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamak bu yeni ayı daha verimli geçirmenize aracı olacaktır. Nitekim bugünlerde bazı ilişkilerinizde de yüzleşme ve açık konuşmalar ortaya çıkabilir. Saklı durumlar, gizli sırlar aniden açığa çıkabilir. Etrafınızdaki bazı insanlarla ilgili dedikodular kulağınıza gelebilir. Bazı Oğlak burçları için haftanın enerjileri geçmiş ilişkiler, eski sevgili konularını canlı tutabilir. İçinizde kalan sözleri söylemek, içinizde kalan şeyleri yapmak için harekete geçme arzusunda olabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu haftanın başından itibaren ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda ciddi kararlar, önemli adımlar gündemde olacak. Pek çok ilişkide artık ciddiyet hakim olacak, ayaklarınızı yere sağlam basacaksınız. İlişkinizi, karşınızdaki insanı, ilişkilerden beklentilerinizi daha fazla ciddiye alacak, önemseyeceksiniz. Bugünlerde aşk ilişkilerinizde yapacağınız başlangıçlar uzun vadeli bir birlikteliği sizlere hazırlayabilir. Aynı zamanda hem arkadaş hem partner olabileceğiniz bir ilişki fırsatı yakalıyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızda, ilişkilerinizde bugünlerde karşınıza gelen deneyimlerinizi daha fazla önemseyin. Zira uzun vadede sizin için önemli etkileri olacak. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatında yoğunluk ve tempo artabilir. Birden fazla iş ve planı daha çok çalışarak halledebilir ve tamamlayabilirsiniz. İş arayanlar, özgüven ve yeteneklerine olan güven ile çok önemli iş fırsatları yakalayabilirler. Bugünler bir yeteneğinizi geliştirmek veya kendinize yatırım yapmak için çok uygun zamanlar. Dil eğitimi alabilir, ehliyet kursuna yazılabilir, kısa süreli hobiler üzerine eğitimler alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta beden sağlığınızla ilgili hizmetler alabilir, kendi sağlığınıza yatırım yapabilirsiniz. Çalışanlarınızla ilgili düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Çalışanlarınızın veya çalışma arkadaşlarınızın hayatlarında gelişen durumlar sizin planlarınızı etkileyebilir. Çalışma rutininizin değişebileceği veya dönemsel olarak farklı çalışma düzeni ve görevine geçebileceğiniz bir süreçtesiniz. Perşembe günü Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şans ve fırsatın sizden yana olduğunu göreceğiniz deneyimler içinde olabilirsiniz. İyi niyetinizin size şans ve bollukla geri dönüşleri olabilir. Çekiliş vb. şans oyunlarında şansınız artabilir, finansal şanslar yakalayabilirsiniz. Fakat aynı dönemde aşk hayatınızda da sizi mutlu edecek deneyimler, sizi duygusallaştıran paylaşımlar gündeme gelebilir. Auranızın daha güçlü olacağı bugünlerde daha çok sosyalleşin. Zira daha hızlı fark edilecek ve beğenileceksiniz. Bunların yanı sıra ev halkının hayatında yeni düzenler olabilir. Evden taşınmalar ile süreli veya süresiz ayrılan hane üyeleri olabilir.



