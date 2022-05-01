5-6 MAYIS BAYRAM TATİLİNE EKLENDİ Mİ? 2022 Bayram tatili uzatıldı mı?

5-6 Mayıs bayram tatiline eklendi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatili konusuna değinmemişti. Tatil 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Normalde 3 gün olan tatilin, Perşembe ve Cuma günleri ile birleştirilmesi haline 9 güne çıkacağı biliniyor. Milyonlarca vatandaşın beklentisi bu yönde oldu. Peki Son gelişme ne? 5-6 Mayıs bayram tatiline eklendi mi? Ramazan Bayramı tatili için açıklama geldi mi? 2022 Bayram tatili uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

5-6 MAYIS BAYRAM TATİLİNE EKLENDİ Mİ?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.

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Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti. Önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Söz konusu açıklamanın ardından, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yeni bir açıklamada bulunulmadı.

