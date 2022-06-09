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  4. 5 binde bir görülüyor: Poposu olmadığını görünce şok geçirdiler!

5 binde bir görülüyor: Poposu olmadığını görünce şok geçirdiler!

09.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ercan ve Şehriban Akdeniz çifti, üçüncü çocukları dünyaya geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Bebekte 5 bin doğumda bir görülen bir vaka tespit edildi; makatı yoktu. Muş'tan Elazığ'da bir hastaneye sevk edilen bebeğe ameliyatla popo yapıldı. Ameliyatı yapan doktor Fikret Ersöz, müdahale edilmediği takdirde bu tür vakaların yaşama şansının sıfır olduğunu belirtti. "Bebeğimize 2 saat süren başarılı bir ameliyatla tek seansta popo yaptık" diyen Ersöz, bebeğin artık dışkısını tutabileceğini söyledi.

5 binde bir görülüyor: Poposu olmadığını görünce şok geçirdiler!

Bulanık’ta yaşan Ercan (38) ve Şehriban (35) Akdeniz çiftinin 3'üncü çocukları, 3 Haziran'da 36'ncı haftasında 5 bin doğumda bir görülen makat yokluğuyla dünyaya geldi. Muş'ta tedavi edilemeyen bebek için Elazığ'da bir hastaneyle görüşüldü. Bebek, ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Henüz ismi konulmayan bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz tarafından doğumundan 30 saat sonra ameliyata alındı. Bebeğe 2 saat süren tek seanslık operasyonla makat yapıldı. Bir hafta süreyle gözlem altında kalacak olan bebek, tedavisinin ardından ailesine teslim edilecek.

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"ZAMAN GEÇİRMEDEN AMELİYAT EDİLMESİ GEREKEN HASTALAR"

Opr. Dr. Ersöz, "Bebeğimizin sorunu anal atrezi yani makat yokluğuydu. Bu hastalık 5 bin doğumda bir görülüyor, erkek bebeklerde daha sık görülüyor. Doğan bebek kakasını yapamadığı için beslenemeyecek, beslenemeyen bir insanın da yaşama şansı sıfır. Kesinlikle zaman geçirmeden ameliyat olması gereken hastalardır. Çocuğun durumu bozulmadan ameliyat yapılması gerekiyor. Bebeğimize 30'uncu saatinde 2 saat süren başarılı bir ameliyatla tek seansta popo yaptık. Bebeğimiz kakasını yapıyor artık. Yüzde 100'e yakın ihtimalle kakasını tutabilecek, normal insanlar gibi yaşayacak" diye konuştu.

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Bebeğin babası Ercan Akdeniz de doğum sonrası bebeklerinin poposunun olmadığını görünce şok geçirdiklerini ve çok üzüldüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Bunun için araştırmaya girdik, çevre hastanelerle iletişim kurduk. Van, Erzurum, Diyarbakır gibi yakın bölgelerle iletişim haline girdik. Hiçbir yerde hastamızı ne kabul edecek ne de ameliyat edebilecek doktor bulamadık. İnternet üzerinden araştırmaya başladık. Sonra Fikret Ersöz hocamızla tanıştık. Hastamızı kolaylıkla ameliyat edebileceğini söyledi. Gerçekten de öyleydi. Ameliyatı yapabileceğini ve çok başarılı geçeceğini söyledi. Çok şükür başarılı geçti. Onlara çok teşekkür ederiz. Çocuğumuzun durumu şu an çok iyi, kendileri de sürekli ilgileniyorlar. İnşallah buradan sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz."

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(DHA)

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