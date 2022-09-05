HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Eylül İstanbul su kesintisi listesi: 5 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

5 Eylül İstanbul su kesintisi listesi: 5 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

05.09.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi yaşayan kişiler 5 Eylül 2022 Pazartesi günü "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtını öğrenmek için İSKİ su kesintisi listesini internette araştırıyor. İSKİ'den yapılan açıklama merak konusu oldu. Peki, 5 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının detayları....

5 Eylül İstanbul su kesintisi listesi: 5 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 5 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Megakent İstanbul'da stanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları...

su kesintisi

5 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

5 Eylül 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildiYer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi
Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su kesintisi su kesintisi iski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.