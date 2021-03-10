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5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

10.03.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan Adem Bozkurt, göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Çarşamba'nın Acıklı Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip başka bir araca bindikten sonra kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'un (48) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt'u bulmak için çalışma başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.

Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri, cinayetle ilgili Ç.A'yı (38) gözaltına alındı.

Öte yandan Bozkurt'un yakınları, Müge Anlı'nın programına çıkarak 5 gündür kayıp olan Adem Bozkurt'un bulunmasını istemişti. (AA)

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