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  4. 5. ittifak geliyor... 7 parti birleşti Türkiye İttifakı kuruldu! Cumhurbaşkanı adayı ise Ahmet Özal

5. ittifak geliyor... 7 parti birleşti Türkiye İttifakı kuruldu! Cumhurbaşkanı adayı ise Ahmet Özal

14.03.2023 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla ilerlerken, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi. Tek Parti lideri Ahmet Özal, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Özal'ın adaylığının yakın zamanda basına duyurulması bekleniyor.

5. ittifak geliyor... 7 parti birleşti Türkiye İttifakı kuruldu! Cumhurbaşkanı adayı ise Ahmet Özal

Seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, YSK seçim takvimini resmen açıkladı. Açıklanan seçim takvimine göre ittifaklar genişlemek için çalışmalarına hız verirken, aynı zaman da yeni ittifaklar da kuruluyor. ATA İttifakı'ndan sonra 5. ittifak için 7 parti anlaştı. Türkiye İttifakı'yla seçimlere girmeyi planlayan partiler, ortak cumhurbaşkanı adayını bile belirledi.

AHMET ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYI

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı, Ahmet Özal’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldığı belirtildi.

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Yeniçağ’ın haberine göre ise Özal adaylık için Türkiye İttifakı’nda yer alan 7 partinin desteğini aldı.

  1. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal’ın en büyük oğlu olan Ahmet Özal aynı zamanda Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmet Özal sık sık Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ölümünün şüpheli olduğunu dile getirmesiyle de gündeme geliyor.

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TANITIM YAKIN ZAMANDA

Türkiye İttifakı’nın Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından, Türkiye İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısının yakın zamanda gerçekleştirileceği duyuruldu.

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