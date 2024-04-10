5. kat penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı! Hayati tehlikesi var

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bakan Suriye uyruklu N.Y., iddiaya göre; dengesini kaybederek düştü.

Binanın altındaki dükkanın tentesine çarparak beton zemine düşen küçük kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatılırken, küçük kızın anne ve babasının olay sırasında evde olduğu öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





