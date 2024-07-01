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  4. 5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de tüpün bomba gibi patladığı iş yeri ruhsatsız çıktı: 2 kişi tutuklandı

5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de tüpün bomba gibi patladığı iş yeri ruhsatsız çıktı: 2 kişi tutuklandı

01.07.2024 22:41
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. tutuklandı. Diğer yandan patlamanın meydana geldiği lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de tüpün bomba gibi patladığı iş yeri ruhsatsız çıktı: 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

RUHSATSIZ ÇIKTI

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. 20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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TUTUKLANDILAR

Öte yandan, gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. adliyeye sevk edildi. Lokanta sahibi G.K. ifadesinde, tüpün cumartesi günü öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin saat 02.00'ye kadar açık olduğunu ve herhangi bir gaz kokusu da almadıklarını öne sürdü.
Tüpü değiştiren M.K. ise işlemi usule uygun yaptığını iddia etti. Lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. tutuklandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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