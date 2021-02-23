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  4. 5 lira için dehşet saçtı! İsteği 'pes' dedirtti

5 lira için dehşet saçtı! İsteği 'pes' dedirtti

23.02.2021 07:47 | Son Güncelleme:
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5 lira için dehşet saçtı! İsteği 'pes' dedirtti

Samsun'da bir kişi, istediği 5 lirayı alamayınca özel güvelik görevlisine bıçakla saldırarak 3 yerinden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken saldırganın 'Benden şikayetçi olma' demesi 'pes' dedirtti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi Gar Park yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SAMGAZ'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. tramvaya binmek için işe giderken parkın yanında yaya olarak yürüdüğü sırada yanına gelen önceden tanımadığı S.T adlı kişi kendisinden 5 lira para istedi. Yoluna devam eden M.Y.'ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp kovaladıktan sonra da kaçtı. Saldırganın elinden kaçarak bir iş yerine sığınarak kurtulan yaralı M.Y. neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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'BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMA'

M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi. Elinden yaralı olan saldırgan S.T.'ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, "Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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