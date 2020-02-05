5 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 28, 29, 35 ve 37 olarak belirlendi.

5 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1294. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 828'er lira, 4 bilen 3 bin 780 kişi 104'er lira ve 3 bilen 75 bin 339 kişi de 13 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)



