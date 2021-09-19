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  4. 5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 151'e çıktı

5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 151'e çıktı

19.09.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 151'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı
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