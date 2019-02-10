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5 ton sucuk iki saatte tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Dövme Sucuk Festivali"nde vatandaşlara dağıtılan 5 ton sucuk, iki saat içinde tüketildi - Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: - "İlçemizin tarihini ve tatlarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için uğraşıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali"nde vatandaşlara dağıtılan 5 ton sucuk, iki saat içinde tüketildi.

Sivrihisar Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda gerçekleştirilen "Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali"nde İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe vatandaşlara sucuk ikram etti. Yoğun ilgi gören festival kapsamında ikram edilen 5 ton sucuk, iki saat içinde tükendi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin meşhur lezzetlerinden dövme sucuk için bu yıl ikincisini düzenledikleri festivalin coşkuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 20 bin kişinin festival için ilçeye geldiğini anlatan Yüzügüllü, "Bilindiği gibi Sivrihisar, tarihi ve tecrübesi olan bir ilçe. Biz ilçemizin tarihini ve tatlarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için uğraşıyoruz. Bugün burada 5 ton sucuk ikram ettik. Lezzetli dövme sucuğumuz iki saat içinde tüketildi." diye konuştu.

Festivalin açılışına AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Sivrihisar Saat Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, uzun sıra oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir festival Sivrihisar sucuk

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