5 yaşındaki çocuğu daha fazla yemek yemesin diye mutfağı kilitliyor

25 yaşındaki anne Holly Williams, 5 yaşındaki kızı Harlow'un daha fazla yememesi için mutfağa bir bebek kapısı koydu. 5 yaşındaki kız çocuğu, onu sürekli olarak daha fazla yemek için aç bırakan nadir bir durum nedeniyle 45 kilo ağırlığına ulaştı. arlow'da Prader-Willi sendromu var ve açlığı kontrol etmekten sorumlu olan 15. kromozom eksik. Bu nedenle Harlow'un sürekli olarak acıkıyor ve yemek yemek istiyor.

MUTFAK İÇİN KİLİTLER ALMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Williams, Caters'a, "Mutfak kapısında bir bebek kapısı olması, Harlow'un mutfaktaki dolaplara girmemesini sağlamaya yardımcı oluyor," dedi. "Gelecekte daha fazla önlem almam gerekecek ve Harlow yaşlandıkça muhtemelen mutfak için kilitler almak zorunda kalacağım."

BU SENDROM NADİREN GÖRÜLÜYOR

Henüz 6 aylıkken, Harlow'a annesinin daha önce hiç duymadığı bir sendrom teşhisi kondu. Mayo Clinic'e göre Prader-Willi sendromu nadir görülen bir genetik bozukluktur ve bu sendroma sahip kişilerde fiziksel, zihinsel ve davranışsal sorunlarla kendini gösterebilir. Hastalığın birçok komplikasyonu obeziteden kaynaklanmaktadır.

GELİŞME BECERİLERİNİ GECİKTİRİYOR

Prader-Willi'ye sahip olmak, Harlow'un belirli kilometre taşlarına ulaşma becerisini geciktirdi. 8 aylık olana kadar başını dik tutamadı ve 2,5 yaşına kadar yürümedi. Williams, "Harlow doğduğunda bir şeylerin ters gittiğini biliyorduk," dedi. "Gerçekten sarkıktı, gücü yoktu, ağlamıyordu ve düzgün bir şekilde biberonla beslenemiyordu."

Williams, kızının durumu hakkında nihayet bazı cevaplar aldığına göre, sağlıklı kalması için uygun önlemleri alıyor. Ne kadar yediği konusunda 5 yaşındaki çocuğa karşı sert olması gerektiğini söylüyor, ancak bazı istisnalar dışında. Williams, "Harlow şu anda fazla kilolu, bu yüzden ona karşı sert davranmalı ve yemek yedikten sonra başka bir şey yiyemeyeceğini söylemeliyim," dedi Williams. "Sağlıklı ve dengeli beslendiğinden emin oluyorum, ancak yine de bir çocuk olduğu için ona ikramlarda bulunulmasına izin veriliyor, bu yüzden onu tamamen mahrum bırakmak istemiyorum."

Harlow "ana akım" bir okulda olmasına rağmen, hareketlilik, uyku apnesi ve öfke nöbetleri gibi şeylerle hala mücadele ediyor. Ancak tüm zorluklara rağmen, anne ve kızı hala son derece yakın bir bağa sahipler ve her zaman birlikteler.

Williams, "Bazen koşullarla başa çıkmak zor olabilir, ancak Harlow benim ilk çocuğum olduğu için farklı bir şey bilmiyorum" dedi. Bozukluk birçok ebeveynde korku uyandırdı. 2016'da Manoel Abreu, 178 kiloluk 5 yaşındaki çocuğunun öleceğinden endişe duyduğunu söylerken, Connecticut, New Haven'dan bir anne, ikizlerinin potansiyel olarak bir gün "kendilerini ölümüne yiyebileceklerini" söyledi.

