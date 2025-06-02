KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

5 yıl sonra gelen mucize! Kök hücre tedavisi gördü: Doğal yollardan anne oldu: Adını 'Umut' koydu...

Antalya’da 5 yıldır çocuk sahibi olma mücadelesi veren 42 yaşındaki Nuray Duman, uygulanan kök hücre tedavisinin ardından doğal yollarla hamile kaldı ve 38. haftada sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol tarafından uygulanan tedaviyle umut dolu bekleyiş mutlu sonla noktalandı.

5 yıl sonra gelen mucize! Kök hücre tedavisi gördü: Doğal yollardan anne oldu: Adını 'Umut' koydu...

Daha önce birden fazla kez gebelik kaybı yaşayan Nuray Duman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol'a başvurduğunda, yumurta rezervinin azaldığını öğrendi. Duman için tüp bebek tedavisi başarısız olunca kendi mezenkimal dokusundan elde edilen kök hücre tedavisi uygulandı.

KOK-HUCRE-TEDAVISIYLE-ANNE-OLDU-ADINI-_745602_220077

Hastadan alınan kök hücreler yumurtalık dokusuna verildi ve bu uygulamadan bir süre sonra doğal gebelik oluştu. İlk gebelik düşükle sonuçlandı, ancak sonrasında yeniden doğal yolla gebelik gerçekleşti. Gebelikte gelişen şeker hastalığı ise diyetle kontrol altına alındı.

"UMUT DENİZ'İMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Duman, 38'inci haftada sağlıklı şekilde doğum gerçekleştirdi. Yaşadıklarını anlatan Duman, "Yaklaşık 5 yıldır bu süreçteyiz. Bir bebek kaybımız oldu. Sonrasında tüp bebek tedavisi gördüm ama olumsuz sonuçlandı. Ardından kök hücre tedavisi denedik. O tedaviden sonra bir gebelik oluştu fakat 7'nci haftada kalp atışları durdu ve kaybettik. 6 ay sonra bu kez kendiliğinden, doğal yolla gebelik gerçekleşti. Sonunda Umut bebeğimizi kucağımıza aldık. Oldukça yıpratıcı bir dönemdi. Ama üçüncüde, bebeğimi kucağıma aldım. Biz çok umut ettik, çok bekledik. Bu yüzden adını 'Umut' koyduk. Babası da 'Deniz' ismini çok istiyordu. Umut Deniz'imizi büyütüyoruz" dedi.

KOK-HUCRE-TEDAVISIYLE-ANNE-OLDU-ADINI-_745603_220077

KÖK HÜCREYLE UYARILDI, DOĞAL GEBELİK OLUŞTU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, hastalarının 2023 yılında başvurduğunu belirterek, “Yaptığımız değerlendirmelerde azalmış yumurta rezervi ve daha önce 22'nci haftada erken doğum öyküsü tespit ettik. İlk tüp bebek denemesinde embriyolar gelişim göstermedi, ikinci denemede ise yumurta gelişimi sağlanamadı. Hastadan aldığımız kök hücreleri yumurtalık dokusuna vererek bu alanı uyarmayı hedefledik. Bu tedaviden bir süre sonra doğal bir gebelik oluştu ancak yine düşükle sonuçlandı. Sonraki süreçte yeniden doğal yolla bir gebelik oluştu" dedi.

KOK-HUCRE-TEDAVISIYLE-ANNE-OLDU-ADINI-_745604_220077

"AMACIMIZ YUMURTALIK DOKUSUNU CANLANDIRMAKTI"

Bu gebelikte daha önce yaşanan erken doğum riskine karşı 14'üncü haftada rahim ağzına dikiş uygulandığını belirten Prof. Dr. Erol, “İlerleyen haftalarda gebeliğe bağlı şeker hastalığı gelişti, ancak hastamız bunu diyetle yönetti. 38'inci haftada doğum gerçekleşti. Bebeğimiz sağlıklı. Doğumun üzerinden 2 ay geçti, kontrollerimiz düzenli devam ediyor. Bu vakadaki amacımız yumurtalık dokusunu canlandırmaktı. Özellikle yumurta rezervi azalmış, ileri yaştaki hastalarda bu yöntemle olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Üstelik kök hücre sonrası oluşan doğal gebelikler, tedavi maliyetini de düşürüyor" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklar bu nedenle konuşmayı unutuyor!Çocuklar bu nedenle konuşmayı unutuyor!
Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
antalya hamilelik kök hücre gebelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.