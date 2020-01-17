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  4. 5 yıllık kocasını göz damlasıyla öldürdü!

5 yıllık kocasını göz damlasıyla öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

ABD'de kocasını göz damlasıyla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Lana Clayton'a 25 yıl hapis cezası verildi.

5 yıllık kocasını göz damlasıyla öldürdü!

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Lana Clayton, Temmuz 2018’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinin içeceklerine göz damlası koymaya başladı.

Üç gün boyunca bu şekilde içecekler tüketen Steven Clayton, 21 Temmuz’da fenalaşarak hayatını kaybetti. Kocasını merdivenlerin önünde bulan kadın polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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64 yaşındaki adama yapılan otopside vücudunda göz damlalarında bulunan ve aşırı dozda maruz kalındığında sinir sistemine zarar veren ‘tetrizolin’ maddesine rastlandı.

İlk ifadesinde kocasının vertigo rahatsızlığı olduğunu ve bu yüzden düşerek ölmüş olabileceğini söyleyen kadın, otopsi sonucunda itirafta bulundu. Kocasından şiddet gördüğü için onu ‘rahatsız etmek istediğini’ söyleyen Lana Clayton, göz damlasının ölüme yol açacağını düşünmediğini öne sürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Lana Clayton’la ilgili karar duruşması dün gerçekleştirildi. Clayton’ın avukatı, müvekkilinin gördüğü fiziksel ve cinsel şiddet nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, yaptıklarından ötürü de pişmanlık duyduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, Clayton’ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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