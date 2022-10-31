HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 50 bin 147 personel ile genel asayiş ve terör ağırlıklı huzur uygulaması gerçekleştirildi

50 bin 147 personel ile genel asayiş ve terör ağırlıklı huzur uygulaması gerçekleştirildi

31.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine bağlı 50 bin 147 personel ile genel asayiş ve terör ağırlıklı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

50 bin 147 personel ile genel asayiş ve terör ağırlıklı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim günü ülke genelinde 50 bin 147 personel ve 169 dedektör köpeği ile 12 bin 128 noktada genel asayiş (Yasa Dışı Bahis, Kumar ve Tombala) ve Terör Ağırlıklı Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde; 5 bin 442 metruk bina, 34 bin 377 umuma açık yer, 362 terminal/gar/istasyon, 190 marina/barınak olmak üzere toplam 40 bin 371 yer kontrol edildi. 172 bin 391 araç aranıldı, 3 bin 778 araca toplamda 3 milyon 478 bin 362 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 299 aranan araç tespit edildi ve 683 araç trafikten men edildi.

ARAMALARDA 1.060 ARANAN ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Uygulamada; 22 bin 266’sı yabancı şahıs olmak üzere, toplam 536 bin 835 şahıs sorgulandı. 69’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1.060 aranan şahıs tespit edildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 şahıs gözaltına alındı ve 24 kayıp şahıs bulundu. 421 şahsa adli/idari yaptırım uygulandı. 46 yasa dışı göçmen ve 2 yasa dışı göçmen organizatörü yakalandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet tombala makinesi, 6 adet kumar makinesi, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 775 adet mermi ve 12 kesici-delici alet ele geçirildi. Ayrıca 3.000 gram kaçak tütün, 54 bin 350 adet makaron, 710 paket kaçak sigara, 805 litre kaçak alkol, 197 tarihi eser ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracını insanların üzerine sürmüştü! Hapis cezası kaldırıldıAracını insanların üzerine sürmüştü! Hapis cezası kaldırıldı
Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber olduEminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu
Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!
Anahtar Kelimeler:
asayiş

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.